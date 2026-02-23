Новорођенче које је путовало на лијечење преминуло током лета

Извор:
Телеграф
23.02.2026
22:24
Коментари:0
На лету компаније Air France у понедјељак догодила се трагедија, јављају француски медији. Како се наводи, новорођенче је преминуло усљед престанка дисања у јутарњим сатима током лета од Најробија у Кенији до Париза, упркос напорима љекара који су се налазили на лету, саопштила је компанија за АФП, преноси БФМ ТВ.
"Ово новорођенче, које је имало тешку срчану болест, долазило је у Француску ради лијечења", прецизира се у саопштењу Аир Франце, те додаје да су сви здравствени протоколи поштовани.
Економија
Пелет пада - купци чекају ударне попусте
"Као што процедура налаже, посада је контактирала париску хитну медицинску службу путем сателита ради препоруке о помоћи која треба да се пружи", нагласио је портпарол.
Посада је потом позвала путнике, а неколико љекара се налазило на лету, али њихова интервенција није успјела да спаси дијете, додао је он.
Економија
Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина
Беба је била у пратњи, прецизирала је авиокомпанија без додатних детаља. Путовало је летом АФ 815, који је полетио претходне вечери из Најробија и слетио на аеродром Парис-Шарл де Гол око 6.10 у понедјељак.
Најновије
Најчитаније
23
01
22
59
22
56
22
49
22
49
Тренутно на програму