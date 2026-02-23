Logo
Новорођенче које је путовало на лијечење преминуло током лета

Извор:

Телеграф

23.02.2026

22:24

Фото: Pixabay

На лету компаније Air France у понедјељак догодила се трагедија, јављају француски медији. Како се наводи, новорођенче је преминуло усљед престанка дисања у јутарњим сатима током лета од Најробија у Кенији до Париза, упркос напорима љекара који су се налазили на лету, саопштила је компанија за АФП, преноси БФМ ТВ.

"Ово новорођенче, које је имало тешку срчану болест, долазило је у Француску ради лијечења", прецизира се у саопштењу Аир Франце, те додаје да су сви здравствени протоколи поштовани.

пелет

Економија

Пелет пада - купци чекају ударне попусте

"Као што процедура налаже, посада је контактирала париску хитну медицинску службу путем сателита ради препоруке о помоћи која треба да се пружи", нагласио је портпарол.

Посада је потом позвала путнике, а неколико љекара се налазило на лету, али њихова интервенција није успјела да спаси дијете, додао је он.

злато

Економија

Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина

Беба је била у пратњи, прецизирала је авиокомпанија без додатних детаља. Путовало је летом АФ 815, који је полетио претходне вечери из Најробија и слетио на аеродром Парис-Шарл де Гол око 6.10 у понедјељак.

