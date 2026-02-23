Пелет пада - купци чекају ударне попусте

Извор:
Глас Српске
23.02.2026
22:22
Коментари:0
Доласком нешто топлијих дана куповина пелета свела се на допуну залиха, а с обзиром да измаком сезоне произвођачи најављују појефтињење, грађани већ калкулишу како да ову врсту огрева по повољнијој цијени набаве већ за наредну сезону.
Тона пелета сада кошта од 520 до 700 КМ, а поједини произвођачи најављују да би цијена ове сировине могла пасти и за око 50 КМ, након што гријна сезона званично буде готова.
Представник произвођача пелета у БиХ Горан Ивановић рекао је за "Глас" да се тржиште пелета тренутно постепено смирује, те да након завршетка гријне сезоне тек слиједи период повољнијих цијена.
"Праве акцијске понуде обично крећу у априлу. Неки произвођачи их држе мјесец, други два", појаснио је Ивановић.
Према његовим ријечима, за сада нема велике куповине, јер грађани углавном допуњавају залихе и то куповином до једне тоне, како би издржали до краја зиме.
"Зима се развукла, било је доста хладних дана, па су многи потрошили залихе или су при крају. Сада углавном купују мање количине, сви чекају боље цијене", истакао је Ивановић и додао да је просјечна вриједност ове сировине око 600 марака по тони.
Ивановић наглашава да нема вишкова јер производња ради континуирано.
"Производња је повећана за око 70 одсто од септембра и октобра прошле године", закључио је Ивановић.
Како је раније навео, у БиХ се неће десити несташица пелета како је то тренутно у Србији због недостатка сировине.
"БиХ има довољне количине сировине и у догледно вријеме би могла постати регионални лидер у производњи ове врсте огрева", појаснио је он.
Директор компаније "Пелет промет" из Великог Блашка Љубиша Рогић појаснио је да се потражња за пелетом већ примјетно смањује, те да купци сада углавном допуњавају своја складишта.
"Купци дођу, узму палету или тону, али како је отоплило, све се углавном свело на куповину на вреће", рекао је Рогић за "Глас Српске".
Како каже, очекује да ће се до краја фебруара потражња додатно смањити.
"Тренутна цијена је 650 КМ по тони, али очекујем да ће ускоро пасти. Вјерујем да би могла појефтинити за око 50 марака, али све зависи од цијене сировине коју набављамо", навео је Рогић.
Он истиче да сировине нема у изобиљу, као ни залиха готовог производа.
"Немамо пелета на лагеру. Како производимо, тако и продајемо. Један дио иде на тендере и по раније склопљеним уговорима", појаснио је Рогић.
Када је ријеч о извозу, каже да интересовања има, али је приоритет било домаће тржиште.
"Нисмо много извезли јер смо настојали да прво испоштујемо домаће купце. Нешто је ипак отишло у Италију, Аустрију, Србију и Словенију, али то су релативно мале количине", закључио је Рогић.
Драган М. из Теслића каже да у сезони потроши око 5,5 тона пелета, а куповину огрева увијек планира на вријеме.
"Када узмете у обзир ту количину, куповина мимо сезона доноси уштеду од 250 до 300 марака, што није мало", рекао је Драган М.
Горан Ивановић је истакао да је проблем са пелетом настао због нагле потражње пред зиму због чега су и произвођачи реаговали већом производњом, што је подигло цијену.
"Током љета није било готово никакве тражње, а онда почетком септембра као да је неко рекао: "Старт", сви су га одједном хтјели. У таквој ситуацији не може се тако брзо надокнадити недостатак", појаснио је Ивановић.
