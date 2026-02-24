Logo
Ендру јавним новцем плаћао сусрете са Епстином?

Извор:

Индекс

24.02.2026

07:15

Принц Ендру
Фото: Таnjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File

Неколико дана након што је Ендру Маунтбатен-Виндзор ухапшен због сумње на злоупотребу положаја, бивши принц се суочава са новим оптужбама везаним за његово вријеме проведено као британски трговински изасланик и његово пријатељство са покојним сексуалним преступником Џефријем Епштајном.

Истрага испитује како је Маунтбатен-Виндзор путовао у посјету Епштајну и да ли је користио јавно плаћену полицијску заштиту док је проводио вријеме са њим. Бивши принц није коментарисао најновије наводе и раније је негирао било какво незаконито дјело у вези са Епштајном, рекавши да никада није био свједок нити је сумњао на било какво понашање за које је сексуални преступник оптужен, извјештава CNN.

Браун позива на полицијску истрагу

Бивши британски премијер Гордон Браун, који је био на функцији од 2007. до 2010. године, позвао је на полицијску истрагу о томе да ли је Маунтбатен-Виндзор користио авионе Краљевског ратног ваздухопловства (РАФ) финансиране од пореских обвезника и војне базе за састанак са Епштајном. Према писању листа „Телеграф“, Браун је послао писма шест полицијских управа, сугеришући да се државни службеници испитају о Маунтбатен-Виндзоровом десетогодишњем мандату трговинског изасланика, са којег је био приморан да поднесе оставку 2011. године. У писмима, Браун је изразио забринутост да је тадашњи војвода од Јорка можда користио чартер летове РАФ-а за личне сврхе, што је могло да укључи и састанке са Епштајном, називајући таква путовања „потпуно неприхватљивим“ коришћењем јавног новца.

Браунов портпарол је потврдио за CNN да су писма послата полицији, али је одбио да коментарише наводне „нове и додатне информације“ које садрже. „Писма смо послали приватно само надлежним агенцијама за спровођење закона и нећемо их објавити док је истрага у току“, рекао је портпарол.

Телохранитељи плаћени јавним новцем у Епштајновој вили

У међувремену, имејлови које је објавило Министарство правде САД открили су да су полицајци лондонске Метрополитанске полиције, плаћени јавним новцем, имали задатак да обезбиједе вечеру у Епштајновој кући у Њујорку. Неколико порука се односи на аранжмане за боравак бившег принца тамо у децембру 2010. - више од годину дана након што је Епштајн пуштен из затвора, гдје је одслужио 13 од 18 мјесеци казне за подвођење малољетника.

Принц Ендру

Свијет

Захарова o вези Ендруа са Епстином: У Британији влада "циркус наказа"

У једној поруци из новембра те године, тадашњи Ендрјуов приватни секретар је тражио потврду Епштајнове адресе и питао „да ли има мјеста у кући за оба његова телохранитеља?“ Интерна дискусија у Епштајновом особљу потврдила је да ће „бити мјеста за оба Ендрјуова телохранитеља, једног на четвртом, а другог на петом спрату“. У другој поруци, послатој Епштајну 1. децембра, писало је: „Војводина два телохранитеља, заједно са државном безбједношћу, биће овде на вечери сутра. Рич им је дао упутства на вратима.“

Као високи члан краљевске породице у то вријеме, принц Ендру је имао право на полицијску заштиту, али је откриће да су полицијски ресурси коришћени за обезбјеђивање његовог боравка у дому осуђеног сексуалног преступника изазвало негодовање у Великој Британији.

Полиција провјерава наводе, истраге и на аеродромима

Метрополитанска полиција је у петак саопштила да у овом тренутку није идентификовала никакво незаконито понашање својих службеника. Наведено је да „идентификује и контактира садашње и бивше службенике“ и тражи од њих да „пажљиво размотре да ли су нешто видјели или чули током свог времена у полицији“, док наставља да процјењује информације из Епштајнових докумената.

Полиција је такође потврдила да је упозната са наводима у документима Министарства правде САД који сугеришу да су лондонски аеродроми можда коришћени за трговину људима и сексуалну експлоатацију. „Процјењујемо ове информације и активно тражимо додатне детаље од партнера у спровођењу закона, укључујући и оне у Сједињеним Државама“, наводи се у саопштењу. Додали су да нису примили никакве нове кривичне пријаве за сексуалне преступе у својој јурисдикцији.

Џефри Епстајн

Свијет

Откривена тајна Епстајнова складишта

Метрополитанска полиција је једна од најмање седам полицијских снага Велике Британије које спроводе или помажу у истрагама покренутим након објављивања Епштајнових досијеа. Полиција у Есексу истражује тврдње да је Епштајн трговао женама на летовима преко лондонског аеродрома Станстед, док полиција у Бедфордширу спроводи сличне истраге на аеродрому Лутон. Полиција Вест Мидлендса потврдила је за CNN да „процјењује“ да ли је аеродром у Бирмингему такође коришћен у ове сврхе.

(индекс)

