Опасна животиња у бјекству: Грађани позвани на опрез

Извор:

СРНА

11.10.2025

20:33

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Бенгалски тигар побјегао је из зоолошког врта током великих поплава у мексичкој држави Пуебла, саопштиле су власти.

Животиња је побјегла из свог кавеза у зоолошком врту "Анималија" у близини општине Сикотепек, рекао је градоначелник Карлос Бараган.

"Тигар чији се кавез срушио је на слободи и то ме веома брине", рекао је градоначелник.

Мексичка агенција за заштиту животне средине позвала је становнике да буду опрезни и замолила их да пријаве уколико виде тигра, који је тежак око 130 килограма.

Нерадна недјеља између права радника и потреба тржишта

Сикотепек је општина са око 80.000 становника у планинској регији Пуебле, која је тешко погођена обилним падавинама. Ријека Сан Маркос излила се из корита и поплавила околно подручје, пренијела је агенција ДПА.

Бројне куће су уништене, а људи су страдали, наводи градоначелник у видеу. Тачан број жртава у општини није познат.

Званичници су раније објавили да је у поплавама у неколико мексичких држава погинуло око 30 људи.

