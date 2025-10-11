Logo

Мушкарац пуцао на пијаци, повријеђено више људи

Мушкарац пуцао на пијаци, повријеђено више људи
Фото: Markus Spiske/Pexels

Неколико људи повријеђено је када је мушкарац пуцао на пијаци у Гисену, у њемачкој покрајини Хесен, рекао је полицијски портпарол.

У току је потрага за непознатим починиоцем, пише лист "Велт".

Полиција није коментарисала стање повријеђених.

Хици су испаљени непосредно иза 15.00 часова, а вјерује се да у овом тренутку нема опасности по јавност, рекао је полицијски портпарол.

У микс зони са Јованом

Емисије

У микс зони са Јованом: Стонотениски клуб 'Спин'

Операција снага реда још траје.

Портал "Мителхесен" пренио је да је засад непознати нападач пуцао на друге људе у спортској кладионици на пијаци.

