Мушкарац пуцао на пијаци, повријеђено више људи

Извор:
СРНА
11.10.2025
19:45
Коментари:0
Неколико људи повријеђено је када је мушкарац пуцао на пијаци у Гисену, у њемачкој покрајини Хесен, рекао је полицијски портпарол.
У току је потрага за непознатим починиоцем, пише лист "Велт".
Полиција није коментарисала стање повријеђених.
Хици су испаљени непосредно иза 15.00 часова, а вјерује се да у овом тренутку нема опасности по јавност, рекао је полицијски портпарол.
Операција снага реда још траје.
Портал "Мителхесен" пренио је да је засад непознати нападач пуцао на друге људе у спортској кладионици на пијаци.