Пикси открио састав Србије за Албанију

11.10.2025
19:40
Фудбалери Србије у Лесковцу на стадиону Дубочице од 20.45 играју вјероватно одлучујући меч против Албаније у оквиру квалификација за Свјетско првенство.
Селектор Драган Стојковић Пикси био је расположен на конференцији за медије и најавио је побједу и још боље расположење послије утакмице.
Пикси је открио састав на конференцији.
На голу ће бити Ђорђе Петровић, који је био херој меча у Тирани, гдје је одбранио пенал.
Посљедњу тројку требало би да чине Страхиња Ераковић, Милош Вељковић и Страхиња Павловић.
Када је везни ред у питању, ту је Пикси наговијестио деби Александра Станковића, сина Дејана Станковића, који има сјајну сезону у Брижу, где игра Лигу шампиона, а уз њега би на позицији задњег везног требало да буде Немања Максимовић, пише Телеграф.
Међу првих 11 играча налазе се два дебитанта Вељко Милосављевић и Александар Станковић.
Србија ће против Албаније играти у сљедећем саставу: Ђорђе Петровић, Милош Вељковић, Страхиња Павловић, Андрија Живковић, Немања Максимовић, Александар Станковић, Филип Костић, Лазар Самарџић, Душан Влаховић и Александар Митровић.
За Албанију ће играти: Томас Стракоша, Елсеид Хисај, Арлинд Ајети, Берат Ђимшити, Марио Митај, Ћазим Лачи, Кристјан Аслани, Јуљан Шеху, Армандо Броја, Рај Манај и Мирто Узуни.
