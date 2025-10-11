Logo

Пикси открио састав Србије за Албанију

11.10.2025

19:40

Фудбалери Србије у Лесковцу на стадиону Дубочице од 20.45 играју вјероватно одлучујући меч против Албаније у оквиру квалификација за Свјетско првенство.

Селектор Драган Стојковић Пикси био је расположен на конференцији за медије и најавио је побједу и још боље расположење послије утакмице.

Пикси је открио састав на конференцији.

На голу ће бити Ђорђе Петровић, који је био херој меча у Тирани, гдје је одбранио пенал.

Посљедњу тројку требало би да чине Страхиња Ераковић, Милош Вељковић и Страхиња Павловић.

Када је везни ред у питању, ту је Пикси наговијестио деби Александра Станковића, сина Дејана Станковића, који има сјајну сезону у Брижу, где игра Лигу шампиона, а уз њега би на позицији задњег везног требало да буде Немања Максимовић, пише Телеграф.

Међу првих 11 играча налазе се два дебитанта Вељко Милосављевић и Александар Станковић.

Србија ће против Албаније играти у сљедећем саставу: Ђорђе Петровић, Милош Вељковић, Страхиња Павловић, Андрија Живковић, Немања Максимовић, Александар Станковић, Филип Костић, Лазар Самарџић, Душан Влаховић и Александар Митровић.

За Албанију ће играти: Томас Стракоша, Елсеид Хисај, Арлинд Ајети, Берат Ђимшити, Марио Митај, Ћазим Лачи, Кристјан Аслани, Јуљан Шеху, Армандо Броја, Рај Манај и Мирто Узуни.

