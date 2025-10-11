Србија без једног од најбољих играча и против Андоре

11.10.2025
Дефанзивац фудбалске репрезентације Србије Никола Миленковић (27) највероватније неће бити на располагању селектору Драгану Стојковићу Пиксију (60) ни за предстојећи меч против Андоре, који је заказан за три дана (14. октобар, 20.45).
Штопер Нотингем Фореста пропустиће вечерашњи сусрет са репрезентацијом Албаније (20.45, РТС1, Арена премијум 1), пошто је суспендован због црвеног картона који је зарадио против Енглеске (5:0). Међутим, према сазнањима "Моцарт спорта", Миленковић неће наступати ни у наредној утакмици против Андоре, која је на програму три дана касније (14. октобар, 20.45).
Бивши фудбалер Партизана је, како је открио селектор Драган Стојковић Пикси, у Енглеској задобио лакшу повреду, због које ће превентивно прескочити и меч на Пиринејима.
"Дошао је са неком лакшом повредом и готово је сигурно да ћемо га поштедјети утакмице у уторак. Али, био је све вријеме са нама и биће и сутра са нама, на стадиону у Лесковцу, као велика подршка саиграчима", рекао је Пикси за "Моцарт Спорт".
Миленковић се на окупљању појавио искључиво да пружи подршку саиграчима. Није тренирао ни на јучерашњем тренингу у Нишу, а окршај са Албанијом на стадиону "Дубочица" пратиће из ложе.
