Навијачка нација звана мржња: Хрвати би опет да кољу Србе

24сата.хр

10.10.2025

22:01

Навијачка нација звана мржња: Хрвати би опет да кољу Србе

Фудбалска репрезентација Хрватске синоћ је играла утакмицу у склопу квалификација за Свјетско првенство против Чешке, а меч је завршен без голова - 0:0.

Ипак, велики скандал догодио се уочи меча, када су навијачи који су дошли из нама комшијске земље кортеом ишли на стадион.

Портал "24 сата" обавијестио је да су навијачи Хрватске од једне локације кренули организовано ка стадиону, а пјесме које су певане остале су забиљежене.

Наиме, прво су узвикивали "За дом спремни", да би се у једном тренутку могле чути пријетеће пароле - "Ој Хрватска мати, Србе ћемо клати".

Хрватска

Србија

mržnja

prijetnje

