ФИФА жестоко казнила ФС БиХ

Извор:

Телеграф

09.10.2025

18:00

Коментари:

0
Свјетска фудбалска федерација (ФИФА) поново је казнила Фудбалски савез Босне и Херцеговине, овога пута са 54.500 швајцарских франака, што износи око 115.000 конвертибилних марака. Казна се односи на две квалификационе утакмице за Свјетско првенство 2026. године, против Сан Марина и Аустрије, одигране почетком септембра.

Највећи дио санкције односи се на меч против Сан Марина, који је 6. септембра одигран у Серавелу. ФИФА је тада изрекла казну од 34.500 франака (око 72.000 КМ) због, како се наводи, непримјереног понашања навијача. Према дисциплинском извјештају, публика је током утакмице бацала разне предмете, користила пиротехнику и истицала поруке које се не уклапају у дух спортског такмичења.

Банкомат / Илустративна фотографија

Економија

Банке увеле нова правила: Припазите, ово више нећете моћи радити

Још тежи прекршаји забиљежени су три дана касније на „Билином пољу“ у Зеници, када је БиХ угостила репрезентацију Аустрије. У том случају, ФИФА је Савез оптужила за расистичке и дискриминаторне испаде, као и за пропусте у организацији и обезбјеђењу утакмице. Због тога је ФС БиХ добио додатну новчану казну од 20.000 франака (око 42.000 КМ), уз обавезу да спроведе план превенције и едукације који би требало да спријечи сличне инциденте у будућности.

У саопштењу које је објављено на званичном сајту ФИФА-е, истиче се да се овакви инциденти „никако не смеју толерисати“ и да национални савези имају одговорност да осигурају безбједно и инклузивно окружење на стадионима.

Подсјетимо, ово није прва казна за ФС БиХ у посљедње вријеме, прошлог мјесеца ФИФА је већ изрекла санкцију од 38.000 КМ због сличних пропуста током претходне утакмице против Сан Марина.

(Телеграф.рс)

