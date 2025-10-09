ФИФА жестоко казнила ФС БиХ

Извор:
Свјетска фудбалска федерација (ФИФА) поново је казнила Фудбалски савез Босне и Херцеговине, овога пута са 54.500 швајцарских франака, што износи око 115.000 конвертибилних марака. Казна се односи на две квалификационе утакмице за Свјетско првенство 2026. године, против Сан Марина и Аустрије, одигране почетком септембра.
Највећи дио санкције односи се на меч против Сан Марина, који је 6. септембра одигран у Серавелу. ФИФА је тада изрекла казну од 34.500 франака (око 72.000 КМ) због, како се наводи, непримјереног понашања навијача. Према дисциплинском извјештају, публика је током утакмице бацала разне предмете, користила пиротехнику и истицала поруке које се не уклапају у дух спортског такмичења.
Још тежи прекршаји забиљежени су три дана касније на „Билином пољу“ у Зеници, када је БиХ угостила репрезентацију Аустрије. У том случају, ФИФА је Савез оптужила за расистичке и дискриминаторне испаде, као и за пропусте у организацији и обезбјеђењу утакмице. Због тога је ФС БиХ добио додатну новчану казну од 20.000 франака (око 42.000 КМ), уз обавезу да спроведе план превенције и едукације који би требало да спријечи сличне инциденте у будућности.
У саопштењу које је објављено на званичном сајту ФИФА-е, истиче се да се овакви инциденти „никако не смеју толерисати“ и да национални савези имају одговорност да осигурају безбједно и инклузивно окружење на стадионима.
Подсјетимо, ово није прва казна за ФС БиХ у посљедње вријеме, прошлог мјесеца ФИФА је већ изрекла санкцију од 38.000 КМ због сличних пропуста током претходне утакмице против Сан Марина.
