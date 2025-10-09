Logo

Влада донијела одлуку - појефтињује гас

Стеван Лулић

09.10.2025

17:40

Влада донијела одлуку - појефтињује гас

Влада ФБиХ донијела је у четвртак одлуку према којој би цијена природног гаса у другом ентитету требало да буде нижа у наредном периоду.

Одлуку је предложило Федерално министарство трговине, а она предвиђа да велепродајна цијена природног гаса буде мања за 1,63 посто.

Федерално министарство енергије, рударства и индустрије дало је мишљење да постоје оправдани елементи за смањење продајне цијене за повлаштене тарифне купце природног гаса.

