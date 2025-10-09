Влада донијела одлуку - појефтињује гас

Аутор:Стеван Лулић
09.10.2025
17:40
Влада ФБиХ донијела је у четвртак одлуку према којој би цијена природног гаса у другом ентитету требало да буде нижа у наредном периоду.
Одлуку је предложило Федерално министарство трговине, а она предвиђа да велепродајна цијена природног гаса буде мања за 1,63 посто.
Одлуком се даје сагласност на велепродајну цијену природног гаса за дистрибутивна привредна друштва на подручју ФБиХ, почевши од првог октобра, која износи 795,67 КМ/1.000 См³, односно 0,79567 КМ/См³, доња топлотна вриједност природног гаса (Хд=34.075,60 кЈ/См³).
Међутим, у ову цијену није урачунат порез на додану вриједност.
За реализацију одлуке задужени су Федерално министарство енергије, рударства и индустрије и Федерално министарство трговине, свако у оквиру своје надлежности.
У образложењу одлуке се наводи да је Федералном министарству трговине упућен захтјев привредног друштва Енергоинвест д.д. Сарајево за промјену велепродајне цијене природног гаса према дистрибутивним привредним друштвима у ФБиХ, те мишљење ресорног Федералног министарства енергије, рударства и индустрије.
"Привредно друштво Енергоинвест д.д. Сарајево у захтјеву наводи како би се нова велепродајна цијена природног гаса за дистрибутивне компаније (повлаштене тарифне купце) требала смањити за 1,63 посто, односно са досадашњих 808,85 КМ/1.000 См³ на 795,67 КМ/1.000 См³", саопштено је.
Федерално министарство енергије, рударства и индустрије дало је мишљење да постоје оправдани елементи за смањење продајне цијене за повлаштене тарифне купце природног гаса.
