Ко је Валентин Вашеро: Сензација с којом се Новак Ђоковић бори за финале

09.10.2025

17:08

Валентин Вашеро, тенисер из Монака
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Успио је Новак Ђоковић да се домогне полуфинала Мастерса у Шангају, у два сета је побиједио Белгијанца Зизуа Бергса, а наредни ривал ће му бити Валентин Вашеро – момак поријеклом из Монака!

Вашеро је тренутно 204. тенисер свијета, приредио је сензацију и постао најниже рангирани играч у посљедњих 26 година који је стигао до полуфинала једног Мастерс 1000 турнира!

Новак Ђоковић

Тенис

Новак Ђоковић отворио душу послије побједе

Момак који је на турнир дошао као алтернатива у квалификацијама, побиједио је 11. играча свијета Холгера Рунеа резултатом 2:1 и тако ушао у тениску историју.

Овим тријумфом Вашеро је постао први тенисер из Монака који је икада стигао до полуфинала АТП турнира, а да ствар буде још луђа – у Шангају је већ савладао чак четворицу играча из Топ 32, укључујући Александра Бублика, Томаса Махача и Талона Грикспора.

"Не могу да вјерујем. Дошао сам овдје као резерва, нисам био сигуран ни да ћу играти квалификације. Свака побједа ми је значила, али ова... Ово је остварење сна", рекао је пресрећни Вашеро послије меча.

Вашеро је, иначе, најниже рангирани тенисер који је стигао до полуфинала Мастерса још од 1999. године, када је Американац Крис Вудраф то успио као 555. на свијету у Индијан Велсу.

FK Crvena zvezda

Фудбал

ФСС брутално казнио Црвену звезду и Партизан

Тиме је Вашеро постао други најниже рангирани играч у историји АТП Мастерс турнира који је догурао до ове фазе такмичења – и обезбиједио себи улазак у Топ 100 први пут у каријери.

На Грен слемовима, Вашеро је учествовао само 2024. године – у првом колу Ролан Гароса. На осталима је играо квалификације.

Такође, у вези је са Емили Снидер, једном од најатрактивнијих дјевојака или жена на Туру. Нема сумње да ће њена популарност и те како порасти послије овог резултата Вашероа, пише "Телеграф".

Валентин Вашеро

Новак Ђоковић

Šangaj

Коментари (0)
