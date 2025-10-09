РТРС одлучио: Ево када би могло доћи до дуела Петровића и Блануше

Аутор:Стеван Лулић
09.10.2025
17:01
Коментари:1
Радио телевизија Републике Српске (РТРС) одлучила је да би евентуални дуел генералног директора Електропривреде Српске Луке Петровић, и предсједника Одбора за енергетику СДС-а Бранка Блануше, могао да буде одржан у недјељу.
Како је саопштено из Јавног сервиса, они су Петровића и Бланушу позвали на дуел 12. октобра у 20.10 сати, у оквиру емисије "Актуелно".
РТРС је на овај начин одговорио на захтјев СДС, тачније Маринка Божовића, високог функционера те странке, а онда и предсједника Милорада Додика, да се организује ТВ дуел о стању у Електропривреди РС.
РТРС је навео да је Петровић већ потврдио своје учешће, али да још нема одговора од Блануше.
