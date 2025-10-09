Logo

РТРС одлучио: Ево када би могло доћи до дуела Петровића и Блануше

Стеван Лулић

09.10.2025

17:01

1
РТРС одлучио: Ево када би могло доћи до дуела Петровића и Блануше

Радио телевизија Републике Српске (РТРС) одлучила је да би евентуални дуел генералног директора Електропривреде Српске Луке Петровић, и предсједника Одбора за енергетику СДС-а Бранка Блануше, могао да буде одржан у недјељу.

Како је саопштено из Јавног сервиса, они су Петровића и Бланушу позвали на дуел 12. октобра у 20.10 сати, у оквиру емисије "Актуелно".

РТРС је на овај начин одговорио на захтјев СДС, тачније Маринка Божовића, високог функционера те странке, а онда и предсједника Милорада Додика, да се организује ТВ дуел о стању у Електропривреди РС.

РТРС је навео да је Петровић већ потврдио своје учешће, али да још нема одговора од Блануше.

Лука Петровић

Бранко Блануша

TV duel

energetika

Електропривреда Републике Српске

