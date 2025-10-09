Лука Петровић: Спреман сам за дуел

Извор:
СРНА
09.10.2025
16:09
Коментари:1
Генерални директор Електропривреде Републике Српске (ЕРС) Лука Петровић изјавио је данас Срни да је спреман да учествује у јавном дуелу са Бранком Бланушом из Одбора за енергетику СДС-а и да разговара о бројним темама везаним за "Електропривреду", али и о осталим областима.
"Једва чекам да РТРС потврди термин и ја долазим Бањалуку да уживо говорим о `Електропривреди` и волио бих да буде нешто дужи термин јер има доста тема", рекао је Петровић након што су представници ПДП-а и СДС-а затражили да се у наредних десет дана организује јавно суочавање Петровића и Блануше, који је и кандидат СДС-а на предстојећим пријевременим предсједничким изборима.
Што се тиче изјаве представника опозиције испред зграде РТРС-а у Бањалуци о наводним плановима за ослобађање РТРС-а, Петровић је рекао да опозиција увијек има право да критикује и да даје негативне опаске, али да би волио да чује и позитивне примјере и приједлоге рјешења, а не само истицање тематике као да се ништа не ради и као да ништа не функционише.
"Промашили су тему и свјесни су да нису потпуни и спремни за вођење Републике Српске. То ће се показати и у наредним недјељама као што се показало и у претходних 20 година", рекао је Петровић.
