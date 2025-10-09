Logo

Лука Петровић: Спреман сам за дуел

Извор:

СРНА

09.10.2025

16:09

Коментари:

1
Лука Петровић: Спреман сам за дуел
Фото: АТВ

Генерални директор Електропривреде Републике Српске (ЕРС) Лука Петровић изјавио је данас Срни да је спреман да учествује у јавном дуелу са Бранком Бланушом из Одбора за енергетику СДС-а и да разговара о бројним темама везаним за "Електропривреду", али и о осталим областима.

"Једва чекам да РТРС потврди термин и ја долазим Бањалуку да уживо говорим о `Електропривреди` и волио бих да буде нешто дужи термин јер има доста тема", рекао је Петровић након што су представници ПДП-а и СДС-а затражили да се у наредних десет дана организује јавно суочавање Петровића и Блануше, који је и кандидат СДС-а на предстојећим пријевременим предсједничким изборима.

marke km

Друштво

То је злоупотреба: Стигло упозорење грађанима БиХ

Што се тиче изјаве представника опозиције испред зграде РТРС-а у Бањалуци о наводним плановима за ослобађање РТРС-а, Петровић је рекао да опозиција увијек има право да критикује и да даје негативне опаске, али да би волио да чује и позитивне примјере и приједлоге рјешења, а не само истицање тематике као да се ништа не ради и као да ништа не функционише.

voznja auto saobracaj put

Ауто-мото

Казне и неколико хиљада КМ: Важно упозорење за све возаче у БиХ

"Промашили су тему и свјесни су да нису потпуни и спремни за вођење Републике Српске. То ће се показати и у наредним недјељама као што се показало и у претходних 20 година", рекао је Петровић.

Подијели:

Тагови:

Лука Петровић

Бранко Блануша

TV duel

energetika

Електропривреда Републике Српске

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Експлозија у француској компанији, има повријеђених

Свијет

Експлозија у француској компанији, има повријеђених

2 ч

0
Путин најавио прелазак на националне валуте

Свијет

Путин најавио прелазак на националне валуте

2 ч

0
Три хороскопска знака којима стиже и велики новчани преокрет

Занимљивости

Три хороскопска знака којима стиже и велики новчани преокрет

2 ч

0
Славни рокер изгубио свијест за воланом и закуцао се у паркирани аутомобил

Сцена

Славни рокер изгубио свијест за воланом и закуцао се у паркирани аутомобил

2 ч

0

Више из рубрике

Додик: Турска слањем дронова Приштини шаље поруку неосманизма

Република Српска

Додик: Турска слањем дронова Приштини шаље поруку неосманизма

5 ч

9
Ни након 30 година нису кажњени злочини над Србима из Западне Крајине

Република Српска

Ни након 30 година нису кажњени злочини над Србима из Западне Крајине

6 ч

0
Хоће ли санкције НИС-у погодити Републику Српску?

Република Српска

Хоће ли санкције НИС-у погодити Републику Српску?

8 ч

0
Општински одбор ДЕМОС-а прешао у СНСД

Република Српска

Општински одбор ДЕМОС-а прешао у СНСД

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

22

Тигањ је грчка, тава турска ријеч: Српску скоро да нико не зна

18

12

Неугодно изненађење за раднике Поште: 150 КМ умјесто 300

18

11

Додик: Породице погинулих већ три деценије траже правду која им је ускраћена

18

06

Умро Рон Дин: Остаће упамћен по незаборавним улогама

18

00

ФИФА жестоко казнила ФС БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner