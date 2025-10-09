Logo

Додик: Турска слањем дронова Приштини шаље поруку неосманизма

Извор:

СРНА

09.10.2025

13:10

Додик: Турска слањем дронова Приштини шаље поруку неосманизма
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да одлука Турске да испоручи Приштини дронове камиказе није чин који подстиче мир, већ чин отвореног непријатељства и и упитао да ли је сљедеће испорука оружја Бошњацима у БиХ које би уперили против Срба и Хрвата?

"Вријеме је да престанемо вјеровати у декларативне изјаве Турске о сарадњи са свим народима у БиХ. Очито се ради о жељи за сарадњом само са једним", навео је Додик.

Он је указао да би Срби у Републици Српској требало пажљиво да посматрају испоруку дронова Косову, јер то није порука само за Србију, већ и за све оне који се у БиХ не мире с политиком покорности.

Када се оружје дијели селективно, а мир проповиједа декларативно, наводи предсједник Српске, онда то није дипломатија, већ стратегија притиска.

policija rs 3

Хроника

Брату прислонио пиштољ на главу и пријетио да ће га убити

"И зато Срби више немају луксуз да се заваравају - у овим временима најважнији савезник јесте јединство", написао је Додик на "Иксу".

Када Турска на Балкан шаље дронове, истиче Додик, престаје неистина о пријатељству и добрим односима и шаље се порука неосманизма.

"Слање оружја Косову није чин који подстиче мир, већ чин отвореног непријатељства. Испорука камиказа дронова Приштини није никаква сарадња, већ брутална пријетња Србији и Србима и подршка Аљбину Куртију у предизборној кампањи, као главном експоненту антисрпске политике и да буквално пријети Србима", навео је Додик.

Предсједник Српске указује да је то флагрантно кршење међународног права и Резолуције 1244 и покушај да се на Косову обнови менталитет некадашњег косовског вилајета - политички пројекат чији циљ није био само да Срба не буде на Косову, него да их нестане свуда гдје су вијековима опстајали.

"Зато је политика предсједника Србије Александра Вучића о сталном јачању Војске Србије једина исправна", нагласио је Додик.

Тагови:

Милорад Додик

Република Српска

