Прешао на црвено, па два живота ставио на коцку: Хитно пребачени у болницу!

Извор:
Телеграф
09.10.2025
12:55
Коментари:0
Тешка саобраћајна незгода догодила се у уторак 7. октобра у Улици краља Милана у Београду, а двије особе су повријеђене и налазе се у тешком стању.
Како Телеграф.рс сазнаје, незгода се догодила око 17 часова на пјешачком прелазу. Наиме, пјешак Ж. Д. (69) је прелазио коловоз док је на семафору било црвено свјетло за пјешаке када га је ударио мотоцикл којим је управљао Д. Л. (45).
Од силине ударца, оба мушкарца задобила су тешке тјелесне повреде, а возилима Хитне помоћи превезени су на Ургентни центар гдје су задржани на лијечењу. Љекари су код Ж. Д. констатовали тешке тјелесне повреде у виду вишеструких прелома, као и озбиљне повреде унутрашњих органа.
Истрага о тачним околностима несреће је у току, а обавијештено је и надлежно тужилаштво.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму