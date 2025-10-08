Претреси у Требињу на више локација

Извор:
АТВ
08.10.2025
18:32
Коментари:0
У Требињу су извршени претреси на више локација због сумње на утају пореза и доприноса.
Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције у сарадњи са Полицијском управом Требиње, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Требиње и наредби Основног суда Требиње извршили су претресе на више локација на подручју које оперативно покрива ПУ Требиње.
Претреси су извршени ради проналаска доказа и одузимања документације у циљу доказивања кривичних дјела злоупотреба положаја одговорног лица и утаја пореза и доприноса.
Активности су усмјерене на пословање једног привредног друштва из Требиња, а због сумње да избјегава плаћања државних такси, пореза и доприноса као и неистинитих приказивања пословања према сувласнику овог привредног друштва.
Република Српска
Ковачевић: Код Станивуковића нема принципијелности, већ само кукавичлука
"У оквиру ових активности саслушано је више лице, а рад по наведеном предмету се наставља", наводи се у саопштењу.
Хроника
39 мин0
Хроника
2 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
18
39
18
38
18
32
18
22
18
13
Тренутно на програму