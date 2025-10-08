Logo

Претреси у Требињу на више локација

АТВ

08.10.2025

18:32

Претреси у Требињу на више локација
У Требињу су извршени претреси на више локација због сумње на утају пореза и доприноса.

Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције у сарадњи са Полицијском управом Требиње, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Требиње и наредби Основног суда Требиње извршили су претресе на више локација на подручју које оперативно покрива ПУ Требиње.

Претреси су извршени ради проналаска доказа и одузимања документације у циљу доказивања кривичних дјела злоупотреба положаја одговорног лица и утаја пореза и доприноса.

Активности су усмјерене на пословање једног привредног друштва из Требиња, а због сумње да избјегава плаћања државних такси, пореза и доприноса као и неистинитих приказивања пословања према сувласнику овог привредног друштва.

"У оквиру ових активности саслушано је више лице, а рад по наведеном предмету се наставља", наводи се у саопштењу.

