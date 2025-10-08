Logo

Ковачевић: Код Станивуковића нема принципијелности, већ само кукавичлука

08.10.2025

18:22

Коментари:

1
Ковачевић: Код Станивуковића нема принципијелности, већ само кукавичлука
Као што смо и најавили - једини начин на који ПДП и /Драшко/ Станивуковић неће учествовати на изборима је тај да он лично неће бити кандидат, јер тренутно није спреман да иде у унапријед изгубљене изборе, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"На који то тачно начин он неће учествовати на изборима? Тако што он неће бити тај кандидат који је спреман да изборе изгуби, али је спреман да подржи тог неког кандидата којег су пронашли да изборе изгубе. Како год он то лажно називао, то је учествовање на изборима", објавио је Ковачевић на "Иксу"

Дакле, констатовао је Ковачевић, нема ту никакве принципијелности, то се зове само на један једини начин, а то је кукавичлук.

"И баш зато, ПОБИЈЕДИЋЕ СРПСКА!", поручио је Ковачевић.

Иако је Станивуковић најавио да је он "једини принципијелан" и да "неће учествовати на изборима", данас је за БХТ изјавио да тренутно преговара са СДС-ом да подржи њиховог кандидата за предсједника Српске.

Коментари (1)
