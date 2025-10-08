Будимир: Изградња објекта полицијске управе Источно Сарајево у завршној фази

Извор:
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је данас да је изградња објекта Полицијске управе Источно Сарајево на Палама у завршној фази и да је свима у интересу да он што прије буде завршен и стављен у функцију.
"Овај објекат је од стратешког значаја за МУП и Полицију Републике Српске. Овакав објекат је јединствен у Републици Српској", рекао је Будимир Срни.
Он је прецизирао да су у току завршни радови на објекту, за који је припремљен и намјештај.
"За сада је овај објекат коштао 9,7 милиона КМ", навео је Будимир, истичући да је ријеч о мултифункционалном објекту и да ће се тек кад буде стављен у функцију видјети шта је добило Источно Сарајево.
Он је додао да су преостали радови око зграде Полицијске управе, о чему ће данас на Палама разговарати са градоначелником Источног Сарајева Љубишом Ћосићем и начелником Пала Дејаном Којићем.
"Са њима ћемо се договорити на који начин да завршимо уређење", рекао је Будимир и подсјетио да одраније постоје договори са општином Пале о томе.
Објекат Полицијске управе Источно Сарајево заједно са министром обишли су директор Полиције Српске Синиша Кострешевић, начелник ове полицијске управе Бранимир Шеховац, градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић, начелник општине Пале Дејан Којић и предсједник Скупштине општине Пале Бранко Короман, те надлежни из паљанског предузећа "Грађење" које изводи радове.
Камен темељац за зграду Полицијске управе положен је у прољеће 2023. године.
Ријеч је о згради површине 5.000 метара квадратних и у њој ће, осим Полицијске управе Источно Сарајево, бити смјештени и Полицијска станица Пале, Полицијска станица за безбједности саобраћаја и Јединица жандармерије, као и просторије ЦИПС-а.
Земљиште за изградњу зграде поклонила је општина Пале, а изградњу уз помоћ Владе Републике Српске финансира Министарство унутрашњих послова.
