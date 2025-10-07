Logo

Цвијановић: Отишао је велики човјек и умјетник

07.10.2025

20:06

Цвијановић: Отишао је велики човјек и умјетник
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је отишао велики човјек и умјетник Халид Бешлић који је иза себе оставио непролазне хитове.

- Иза себе је оставио неизбрисив траг и непролазне хитове уз које више од четири деценије уживају и млади и стари. Мој омиљени заувијек ће бити "Романија". Почивај у миру, добри човјече - објавила је Цвијановићева на друштвеним мрежама.

Халид Бешлић

Сцена

Преминуо Халид Бешлић, регион се опрашта од легенде

Легендарни пјевач народне музике Халид Бешлић преминуо је данас у 72. години у Универзитетском клиничком центру у Сарајеву након кратке борбе са тешком болешћу.

