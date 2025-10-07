Logo

Срушио се медицински хеликоптер, има повријеђених

07.10.2025

19:40

Хеликоптер
Фото: Pexels

Медицински хеликоптер хитне помоћи срушио се у понедјељак на прометном дијелу ауто-пута 50 у Сакраменту у Калифорнији, повриједивши три особе, рекао је оператер ваздушног промета, иако у њему није било пацијената.

Преживјели су превезени у болнице на лијечење, рекао је градоначелник Сакрамента, Кевин МеКарти у објави на X, након што се летјелица срушила на источној страни ауто-пута у близини 59. улице у граду.

"У процесу смо утврђивања детаља ове ситуације, као и стања посаде која је сва превезена у локалне болнице", рекао је оператер Рич за "Реутерс" у е-поруци.

Његова веб страница показује да компанија пружа услуге тешко болеснима и повријеђенима на западу Сједињених Држава.

Узрок незгоде је под истрагом, рекао је "ЦБС Њуз", који је изворно извијестио о инциденту.

Ватрогасне власти Сакрамента и регулатор, Федерална управа за ваздухопловство, нису одговорили на "Ројтерсове" захтјеве за коментар, преноси "ДејлиАусаф".

