Срушио се медицински хеликоптер, има повријеђених

07.10.2025
19:40
Медицински хеликоптер хитне помоћи срушио се у понедјељак на прометном дијелу ауто-пута 50 у Сакраменту у Калифорнији, повриједивши три особе, рекао је оператер ваздушног промета, иако у њему није било пацијената.
Преживјели су превезени у болнице на лијечење, рекао је градоначелник Сакрамента, Кевин МеКарти у објави на X, након што се летјелица срушила на источној страни ауто-пута у близини 59. улице у граду.
"У процесу смо утврђивања детаља ове ситуације, као и стања посаде која је сва превезена у локалне болнице", рекао је оператер Рич за "Реутерс" у е-поруци.
Његова веб страница показује да компанија пружа услуге тешко болеснима и повријеђенима на западу Сједињених Држава.
Узрок незгоде је под истрагом, рекао је "ЦБС Њуз", који је изворно извијестио о инциденту.
Ватрогасне власти Сакрамента и регулатор, Федерална управа за ваздухопловство, нису одговорили на "Ројтерсове" захтјеве за коментар, преноси "ДејлиАусаф".
OMG! A REACH medical helicopter crashed on eastbound Highway 50 in Sacramento, California, reports of multiple victims. - Fire department pic.twitter.com/z5zIuzVikB— Tim (@Dragonboy155) October 7, 2025
