Мушкарац трчао улицама са сјекиром у руци: Преминуо током полицијске интервенције

Извор:
Танјуг
07.10.2025
18:59
Коментари:0
Мушкарац (41) који је данас трчао са сјекиром у рукама улицама у пољском граду Лублину, преминуо је током интервенције полиције која га је зауставила, саопштило је тужилаштво.
"Мушкарчева партнерка је пријавила инцидент. Колико знамо, он је наводно био агресиван према њој претходног дана.
Сцена
Многи је не знају: Ово је пјесма којом је Халид Бешлић почео каријеру
Поред тога, још један пролазник је такође пријавио да мушкарац узнемирава људе и носи опасно оружје", рекла је портпаролка Окружног тужилаштва Лилијана Лукасјевич, преноси лист Виборча.
Она је казала да постоји основана сумња да је у том тренутку мушкарац био под утицајем дрога.
Полицајци су након позива грађана стигли на лице мјеста и идентификовали су мушкарца, који је преминуо током њихове интервенције, у којој су употребили директне мјере принуде.
Из тужилаштва је саопштено да тачан узрок смрти још није познат, као и да је покренута истрага како би се утврдио да ли су полицајци који су интервенисали прекорачили своја овлашћења у поступању са мушкарцем, и да ли је то могло довести до његове смрти.
Свијет
Још једна држава планира да забрани друштвене мреже дјеци: ''Краду им дјетињство''
Мушкарац је од раније био познат полицији и имао је више осуда за насилне злочине, злостављање, наношење тјелесних повреда и посједовање наркотика.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму