Logo

Инфлуенсер боцкао пролазнике инјекцијом - није се добро провео

Извор:

АТВ

07.10.2025

18:28

Коментари:

0
Амин Мохито, француски Тиктокер
Фото: Screenshot / X

Паришки суд осудио је популарног француског ТикТокера Амина Мохита, правог имена Илан М, на шест мјесеци затвора због опасних шала на улицама Париза.

ТикТокер је постао виралан након што је објављивао видеозаписе у којима се претварао да убада пролазнике шприцама, иако је страх од стварних напада у то вријеме био на врхунцу.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Два малоњетника оптужена за силовање учитељице

Иако није дошло до стварне примјене игле, Илан М. оптужен је за “насиље с оружјем које није резултирало неспособношћу за рад”. Тужиоци су истакли да су неке жртве биле толико трауматизоване да су морале бити хоспиталисане због процјене менталног здравља.

Амин Мохито је пред судом тврдио:

“Имам врло лошу идеју да изводим ове трикове опонашајући оно што сам видио на интернету, у Шпанији и Португалу. Нисам мислио да бих могао повриједити људе. То је била моја грешка, нисам мислио на друге, мислио сам на себе".

Учинак на јавни осјећај сигурности

Тужиоци су потврдили да до стварног инјектирања није дошло јер је ТикТокер држао чеп на шприци, али су такође навели да су његове шале, намјерне или ненамјерне, подстицале страх и трауматисале многе пролазнике. Једна жртва описала је искуство као “ноћну мору” јер је вјеровала да је заражена вирусом.

полиција Косово и Метохија

Србија

У Лепосавићу приведен Србин, његов стан додијељен Албанцу

Иако је Мохитов адвокат тражила благонаклоност према њеном клијенту, суд је оцијенио да је инфлуенсер својим поступцима придонио стварању климе страха. Већина његових шала није пријављена полицији, али њихов учинак на јавни осјећај сигурности био је значајан.

Суд је донио пресуду од 12 мјесеци затвора, од којих ће Илан М. одслужити шест мјесеци у притвору, док је остатак казне условно одгођен.

ТикТокер је познат по имитирању контроверзних интернет шала и признао је да је циљ био да се промовише на друштвеним мрежама, не схватајући озбиљност посљедица за пролазнике, пише "Дневно.хр".

Подијели:

Тагови:

šala

influenseri

пресуда

injekcija

Француска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пјевач Халид Бешлић

Сцена

Колико вриједну имовину је имао Халид Бешлић?

2 ч

0
Лондон ускоро град без дјеце?

Свијет

Лондон ускоро град без дјеце?

2 ч

0
Путин пустио ''невидљивог убицу'' - објављен снимак напада

Свијет

Путин пустио ''невидљивог убицу'' - објављен снимак напада

2 ч

0
Кошарац: Начелник Хан Пијеска препознао национално одговорне политике Милорада Додика и СНСД-а

Република Српска

Кошарац: Начелник Хан Пијеска препознао национално одговорне политике Милорада Додика и СНСД-а

2 ч

0

Више из рубрике

Sat, pomjeranje sata, jesen

Занимљивости

Хороскопски знакови који никада не касне и увијек имају све под контролом

8 ч

0
Феномен "брејн рота" освојио интернет – дјеца одушевљена, стручњаци упозоравају на негативне ефекте

Занимљивости

Феномен "брејн рота" освојио интернет – дјеца одушевљена, стручњаци упозоравају на негативне ефекте

8 ч

0
Занимљиво: Добио Нобелову награду, али био недоступан

Занимљивости

Занимљиво: Добио Нобелову награду, али био недоступан

10 ч

0
Рекорд у БиХ: Јосип Субашић узгојио бундеву од 310 килограма

Занимљивости

Рекорд у БиХ: Јосип Субашић узгојио бундеву од 310 килограма

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Малољетник ухапшен због лажних дојава о бомбама

20

06

Цвијановић: Отишао је велики човјек и умјетник

19

59

Преминуо Халид Бешлић, регион се опрашта од легенде

19

56

Кошаркаши Студента спремни за изазове у АБА 2 лиги и првенству БиХ

19

51

Једна од најбољих виноградарских година у Херцеговини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner