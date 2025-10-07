Инфлуенсер боцкао пролазнике инјекцијом - није се добро провео

Извор:
Паришки суд осудио је популарног француског ТикТокера Амина Мохита, правог имена Илан М, на шест мјесеци затвора због опасних шала на улицама Париза.
ТикТокер је постао виралан након што је објављивао видеозаписе у којима се претварао да убада пролазнике шприцама, иако је страх од стварних напада у то вријеме био на врхунцу.
Иако није дошло до стварне примјене игле, Илан М. оптужен је за “насиље с оружјем које није резултирало неспособношћу за рад”. Тужиоци су истакли да су неке жртве биле толико трауматизоване да су морале бити хоспиталисане због процјене менталног здравља.
Амин Мохито је пред судом тврдио:
“Имам врло лошу идеју да изводим ове трикове опонашајући оно што сам видио на интернету, у Шпанији и Португалу. Нисам мислио да бих могао повриједити људе. То је била моја грешка, нисам мислио на друге, мислио сам на себе".
Тужиоци су потврдили да до стварног инјектирања није дошло јер је ТикТокер држао чеп на шприци, али су такође навели да су његове шале, намјерне или ненамјерне, подстицале страх и трауматисале многе пролазнике. Једна жртва описала је искуство као “ноћну мору” јер је вјеровала да је заражена вирусом.
Иако је Мохитов адвокат тражила благонаклоност према њеном клијенту, суд је оцијенио да је инфлуенсер својим поступцима придонио стварању климе страха. Већина његових шала није пријављена полицији, али њихов учинак на јавни осјећај сигурности био је значајан.
Суд је донио пресуду од 12 мјесеци затвора, од којих ће Илан М. одслужити шест мјесеци у притвору, док је остатак казне условно одгођен.
ТикТокер је познат по имитирању контроверзних интернет шала и признао је да је циљ био да се промовише на друштвеним мрежама, не схватајући озбиљност посљедица за пролазнике, пише "Дневно.хр".
🚨 🇫🇷 ALERTE INFO : Amine Mojito, dit « le piqueur fou » qui s’en prenait aux passants avec une seringue vide, condamné à six mois de prison ferme. pic.twitter.com/vVVl0JpNDG— Wolf 🐺 (@PsyGuy007) October 3, 2025
