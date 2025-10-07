Хороскопски знакови који никада не касне и увијек имају све под контролом

07.10.2025
12:09
Коментари:0
Док многи журе кроз јутро са кафом у руци и осјећајем да већ касне петнаест минута, ови хороскопски знакови мирно ходају кроз дан - тачни, организовани и сабрани.
Њихов свијет је пун планова, подсјетника и уредних распореда, а вријеме им није непријатељ, већ савезник. Увијек стижу на вријеме, често прије свих осталих, и никада не губе контролу над оним што им живот доноси.
Јарац
Јарчеви су синоним за поузданост и дисциплину. Њихов распоред је прецизан, а обавезе су им савршено уређене. За њих је кашњење знак непоштовања, па се увијек труде да буду примјер одговорности. Ако вам Јарац каже да ће стићи у пет, будите сигурни да ће бити тамо у четири и педесет пет.
Занимљивости
Откријте вашу божанску страну: Ко је ваш митски заштитник према зодијачком знаку
Дјевица
Дјевице имају урођени осјећај за ред и вријеме. Њихов дан почиње планом, а завршава се провјером да ли су све ставке са списка завршене. Код њих нема мјеста за хаос или импровизацију, све мора бити испланирано до најситнијих детаља. Зато никада не касне, а њихова организованост често спасава и друге.
Бик
Бикови воле стабилност и предвидљивост, па увијек планирају како би избјегли стрес. Не воле да журе, али управо зато увијек рано одлазе. Правило за њих је: боље чекати него бити чекан. Њихова смиреност и поузданост чине их људима на које се увек можете ослонити када је у питању тачност.
Занимљивости
Хороскоп за уторак доноси изненадне обрте за многе
Вага
Вага је позната по свом осјећају за равнотежу и хармонију, па им је равнотежа са временом важна. Никада не желе да остављају утисак да су неорганизовани, а кашњење им ствара унутрашњу нелагоду. Пажљиво планирају, али увијек одржавају дозу елеганције - стижу на вријеме, и без најмање панике, преноси Индекс.
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
22
12
12
12
09
12
08
11
58
Тренутно на програму
11:10
Ко те шиша С02 ЕП04 (12+)
серијски програм
11:35
Телетрговина
телетрговина
11:55
Временска прогноза
временска прогноза
12:00
Погледај у сутра ЕП 249 (Р, 12+)
серијски програм
12:30
Погледај у сутра ЕП 250 (Р, 12+)
серијски програм
12:55
Миша Јанкетић
документарни програм
13:55
Временска прогноза
временска прогноза