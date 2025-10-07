Logo

Хороскопски знакови који никада не касне и увијек имају све под контролом

07.10.2025

12:09

Коментари:

0
Sat, pomjeranje sata, jesen
Фото: Unsplash

Док многи журе кроз јутро са кафом у руци и осјећајем да већ касне петнаест минута, ови хороскопски знакови мирно ходају кроз дан - тачни, организовани и сабрани.

Њихов свијет је пун планова, подсјетника и уредних распореда, а вријеме им није непријатељ, већ савезник. Увијек стижу на вријеме, често прије свих осталих, и никада не губе контролу над оним што им живот доноси.

Јарац

Јарчеви су синоним за поузданост и дисциплину. Њихов распоред је прецизан, а обавезе су им савршено уређене. За њих је кашњење знак непоштовања, па се увијек труде да буду примјер одговорности. Ако вам Јарац каже да ће стићи у пет, будите сигурни да ће бити тамо у четири и педесет пет.

митологија

Занимљивости

Откријте вашу божанску страну: Ко је ваш митски заштитник према зодијачком знаку

Дјевица

Дјевице имају урођени осјећај за ред и вријеме. Њихов дан почиње планом, а завршава се провјером да ли су све ставке са списка завршене. Код њих нема мјеста за хаос или импровизацију, све мора бити испланирано до најситнијих детаља. Зато никада не касне, а њихова организованост често спасава и друге.

Бик

Бикови воле стабилност и предвидљивост, па увијек планирају како би избјегли стрес. Не воле да журе, али управо зато увијек рано одлазе. Правило за њих је: боље чекати него бити чекан. Њихова смиреност и поузданост чине их људима на које се увек можете ослонити када је у питању тачност.

Horoskop

Занимљивости

Хороскоп за уторак доноси изненадне обрте за многе

Вага

Вага је позната по свом осјећају за равнотежу и хармонију, па им је равнотежа са временом важна. Никада не желе да остављају утисак да су неорганизовани, а кашњење им ствара унутрашњу нелагоду. Пажљиво планирају, али увијек одржавају дозу елеганције - стижу на вријеме, и без најмање панике, преноси Индекс.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ким: Пријатељство Пјонгјанга и Москве бесмртно

Свијет

Ким: Пријатељство Пјонгјанга и Москве бесмртно

32 мин

0
Атал: Не разумијем предсједникове одлуке

Свијет

Атал: Не разумијем предсједникове одлуке

34 мин

0
Ведрана Рудан је веома лоше: Иако прима морфијум, трпи несносне болове

Сцена

Ведрана Рудан је веома лоше: Иако прима морфијум, трпи несносне болове

39 мин

0
Ово су добитници Нобелове награде за физику

Наука и технологија

Ово су добитници Нобелове награде за физику

28 мин

0

Више из рубрике

Феномен "брејн рота" освојио интернет – дјеца одушевљена, стручњаци упозоравају на негативне ефекте

Занимљивости

Феномен "брејн рота" освојио интернет – дјеца одушевљена, стручњаци упозоравају на негативне ефекте

1 ч

0
Занимљиво: Добио Нобелову награду, али био недоступан

Занимљивости

Занимљиво: Добио Нобелову награду, али био недоступан

2 ч

0
Рекорд у БиХ: Јосип Субашић узгојио бундеву од 310 килограма

Занимљивости

Рекорд у БиХ: Јосип Субашић узгојио бундеву од 310 килограма

3 ч

0
Откријте вашу божанску страну: Ко је ваш митски заштитник према зодијачком знаку

Занимљивости

Откријте вашу божанску страну: Ко је ваш митски заштитник према зодијачком знаку

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

22

''Нисам ја, комшија је'' Срби, Бошњаци, Хрвати и Албанци завршили на суду због смећа

12

12

Крађа на Башчаршији: Из ресторана украо новчаник са 3.000 КМ

12

09

Хороскопски знакови који никада не касне и увијек имају све под контролом

12

08

Процурио Блеров план за Газу: Познато ко ће бити у управи, али и ко ће профитирати

11

58

Ово су добитници Нобелове награде за физику

Small banner

Тренутно на програму

11:10

Ко те шиша С02 ЕП04 (12+)

серијски програм

11:35

Телетрговина

телетрговина

11:55

Временска прогноза

временска прогноза

12:00

Погледај у сутра ЕП 249 (Р, 12+)

серијски програм

12:30

Погледај у сутра ЕП 250 (Р, 12+)

серијски програм

12:55

Миша Јанкетић

документарни програм

13:55

Временска прогноза

временска прогноза

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner