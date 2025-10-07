Logo

Ведрана Рудан је веома лоше: Иако прима морфијум, трпи несносне болове

07.10.2025

11:47

Коментари:

0
Ведрана Рудан је веома лоше: Иако прима морфијум, трпи несносне болове
Фото: Youtube

Књижевница и колумнисткиња Ведрана Рудан месцима се бори са опаком болешћу, а како се наводи она више не може да устаје из кревета, иако пије морфијум трпи несносне болове.

Иако трпи јаке болове, она и даље пише, а новим текстом "Пјетлова кријеста" изазвала је бројне реакције и преиспитивање многих који олако схватају своје здравље.

Рудан у тексту пише како је пожељела да оде на пијацу са супругом купила биљку коју јој је препоручила пријатељица, али из кревета није успјела да устане.

vedrana rudan

Сцена

Потресна исповијест Ведране Рудан о борби са карциномом: ''Желим умријети''

''По порталима годинама читам, све је у глави. Ми одлучујемо како ће нам бити. Зато сам ја синоћ чврсто одлучила, занемарићеш бол. Сутра, то је данас, увалићеш свој длан у мужевљеву шаку, ко је*е рак, и кренути у лов на ‘кријесте’. Лежање у кревету не боли, али буљење у исти прозор данима и листање портала убија'', започела је Ведрана, па додала:

''Свануло је данас. Мужу нисам говорила о свом плану док смо пили кафу у кревету. Устао је и нестао у купатилу, а ја сам себи гласно говорила, све је у твојој глави, све је у твојој глави... Уосталом, попила си таблету морфијума... Нисам покушала да искочим из кревета, не треба претјеривати, једну сам ногу додала другој, па их полако, полако мицала према рубу. Па пребацила преко руба. Осјетила сам како ми се ножина забија међу ребра. Вриснула сам и вратила се на почетни положај.''

Vedrana Rudan

Култура

Ведрана Рудан открила још један проблем са којим се суочава: Опсједнута сам страхом

Ведрана је поручила да ниједна субота није обична и да је штета што то људи не знају.

''У собу је ушао муж. Срећом, није ме чуо. "Шта ћеш да ти донесем из града?", рекла сам: "На пијаци ми купи десет пјетлових кријести." Чудно ме погледао. Показала сам му фотку. "Аха." Кад је изашао из куће ја сам полако грабила дах и улазила у зону без бола. Гледам у екран који је покрио прозор моје собе. Видим како шетате пијацама, гледате у кријесте, можда и не знате да добро подносе мраз, па купујете неко друго цвијеће. И помало се досађујете. Мислите како је данас само још једна обична субота у вашем животу. Штета што не знате, ни ја нисам знала, нема обичних субота'', закључила је Рудан.

Vedrana Rudan

Сцена

Ведрана Рудан одлучила у чему жели да је сахране

Бројни пратиоци упутили су списатељици ријечи подршке у коментарима.

"Од сада ћу другачије гледати на суботу", "Ведрана, уз тебе смо и мислимо на тебе", "Такву Ведрану волим. Занемари и живи живот", "Желим вам брз опоравак, начин није битан. Да нам још дуго пишете", писали су пратиоци.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

Vedrana Rudan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Психијатар у Београду осуђен због давања лажних дијагноза

Србија

Психијатар у Београду осуђен због давања лажних дијагноза

50 мин

0
Ново повећање цијене цигарета

Регион

Ново повећање цијене цигарета

51 мин

0
Матичне ћелије би могле опоравити мозак након шлога

Здравље

Матичне ћелије би могле опоравити мозак након шлога

53 мин

0
Кошаркашка репрезентација БиХ на Евробаскету 2025 на Кипру

Кошарка

Адис Бећирагић поднио оставку на мјесто селектора кошаркашке репрезентације БиХ

54 мин

0

Више из рубрике

Дарко Лазић пјевач

Сцена

Дарко Лазић се расплакао на рођендану ћеркице Срне, ево и зашто

2 ч

0
Огласила се Љиљана Стјепановић из болнице: ''Љекари су ме скоро отписали''

Сцена

Огласила се Љиљана Стјепановић из болнице: ''Љекари су ме скоро отписали''

2 ч

0
Освануо мурал посвећен Јелени Томашевић, фанови одушевљени

Сцена

Освануо мурал посвећен Јелени Томашевић, фанови одушевљени

3 ч

0
Џеј Ло и Бен Афлек у интимном загрљају: Послије развода позирали заједно на црвеном тепиху

Сцена

Џеј Ло и Бен Афлек у интимном загрљају: Послије развода позирали заједно на црвеном тепиху

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

22

''Нисам ја, комшија је'' Срби, Бошњаци, Хрвати и Албанци завршили на суду због смећа

12

12

Крађа на Башчаршији: Из ресторана украо новчаник са 3.000 КМ

12

09

Хороскопски знакови који никада не касне и увијек имају све под контролом

12

08

Процурио Блеров план за Газу: Познато ко ће бити у управи, али и ко ће профитирати

11

58

Ово су добитници Нобелове награде за физику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner