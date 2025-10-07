Ведрана Рудан је веома лоше: Иако прима морфијум, трпи несносне болове

07.10.2025
Књижевница и колумнисткиња Ведрана Рудан месцима се бори са опаком болешћу, а како се наводи она више не може да устаје из кревета, иако пије морфијум трпи несносне болове.
Иако трпи јаке болове, она и даље пише, а новим текстом "Пјетлова кријеста" изазвала је бројне реакције и преиспитивање многих који олако схватају своје здравље.
Рудан у тексту пише како је пожељела да оде на пијацу са супругом купила биљку коју јој је препоручила пријатељица, али из кревета није успјела да устане.
''По порталима годинама читам, све је у глави. Ми одлучујемо како ће нам бити. Зато сам ја синоћ чврсто одлучила, занемарићеш бол. Сутра, то је данас, увалићеш свој длан у мужевљеву шаку, ко је*е рак, и кренути у лов на ‘кријесте’. Лежање у кревету не боли, али буљење у исти прозор данима и листање портала убија'', започела је Ведрана, па додала:
''Свануло је данас. Мужу нисам говорила о свом плану док смо пили кафу у кревету. Устао је и нестао у купатилу, а ја сам себи гласно говорила, све је у твојој глави, све је у твојој глави... Уосталом, попила си таблету морфијума... Нисам покушала да искочим из кревета, не треба претјеривати, једну сам ногу додала другој, па их полако, полако мицала према рубу. Па пребацила преко руба. Осјетила сам како ми се ножина забија међу ребра. Вриснула сам и вратила се на почетни положај.''
Ведрана је поручила да ниједна субота није обична и да је штета што то људи не знају.
''У собу је ушао муж. Срећом, није ме чуо. "Шта ћеш да ти донесем из града?", рекла сам: "На пијаци ми купи десет пјетлових кријести." Чудно ме погледао. Показала сам му фотку. "Аха." Кад је изашао из куће ја сам полако грабила дах и улазила у зону без бола. Гледам у екран који је покрио прозор моје собе. Видим како шетате пијацама, гледате у кријесте, можда и не знате да добро подносе мраз, па купујете неко друго цвијеће. И помало се досађујете. Мислите како је данас само још једна обична субота у вашем животу. Штета што не знате, ни ја нисам знала, нема обичних субота'', закључила је Рудан.
Бројни пратиоци упутили су списатељици ријечи подршке у коментарима.
"Од сада ћу другачије гледати на суботу", "Ведрана, уз тебе смо и мислимо на тебе", "Такву Ведрану волим. Занемари и живи живот", "Желим вам брз опоравак, начин није битан. Да нам још дуго пишете", писали су пратиоци.
