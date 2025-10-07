Џеј Ло и Бен Афлек у интимном загрљају: Послије развода позирали заједно на црвеном тепиху

07.10.2025
08:56
Коментари:0
Џенифер Лопез и Бен Афлек позирали су у интимном загрљају на премијери њеног најновијег филма, мјузикла ''Пољубац жене-паука“ у Њујорку.
Афлек и Мет Дејмон су копродуцирали филм заснован на бродвејском мјузиклу Теренса Мекналија, Џона Кандера и Френка Еба и роману Мануела Пуига.
На овом догађају, Афлек је јавно подијелио своје мишљење о Лопез.
''Мој циљ је био да оснажим велике умјетнике и испричам емотивне приче и пружим могућности да се такве приче испричају. Поред тога, мој циљ је да сарађујем са најбољим редитељима на свијету. Све смо то урадили у овом филму и част ми је што сам овдје“, рекао је.
Назвао је Лопеза невјероватним и похвалио редитеља Била Кондона за одличан посао.
На премијери филма, Лопез се захвалио Лопезу што је присуствовао пројекцији и додао да овај филм не би био снимљен без њега.
''Радила је јако напорно. Видите све њене таленте, она је неко ко је одрастао гледајући класичне мјузикле“, рекао је Афлек.
Поред тога, Лопезова се захвалила Афлеку на његовој важној улози у продукцији филма.
''Рекла сам му: 'Ово је улога за коју сам рођена' и жељела сам да је играм, а он је рекао: 'У реду' и помогао ми је да то остварим“, рекла је Лопезова.
''Пољубац жене-паука“ требало би да се појави у биоскопима средином мјесеца. Афлек и Лопезова су се упознали 2002. године, када су се вјерили. Прекинули су везу 2004. године, али су остали пријатељи. Обновили су везу у априлу 2021. и вјенчали се 2022. У августу 2024. Лопезова је поднијела захтјев за развод, који је окончан у јануару ове године, преноси Кликс.
