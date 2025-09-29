Џенифер Лопез понизила Бена Афлека: Развод је најбоља ствар која ми се догодила

29.09.2025
17:37
Коментари:0
Латино дива Џенифер Лопез отворила је душу и подијелила ријетке, емотивне коментаре о разводу од холивудског глумца Бена Афлека, истичући да ју је то искуство трајно промијенило — али набоље.
- То је била најбоља ствар која ми се догодила, јер ме је промијенила - рекла је Лопез (56) у интервјуу за емисију “Sunday Morning” на ЦБС Њуз, говорећи о периоду послије раскида који се догодио 2024. године.
Многи сматрају да је на овај начин понизила бившег.
Ипак, пјевачица и глумица је прецизирала да није ријеч о потпуној промјени личности.
- То ме није промијенило. Помогло ми је да сазрим на начин на који сам морала да сазрим, да постанем свјеснија себе - казала је Лопез.
Додала је и да је сада потпуно друга особа у односу на то ко је била годину и по раније.
Током интервјуа, Лопез је открила да јој је рад на филму “Kiss of the Slider Woman” био кључан за емоционални опоравак.
- Тај филм је био моје уточиште, и у најбољим и у најгорим тренуцима. Сваки моменат на сету испуњавао ме је срећом - признала је, додајући да би се након снимања често враћала кући са осјећајем празнине — све док није научила како да се помири са тим емоцијама.
Лопез је истакла да се сада налази у много стабилнијој животној фази и да је ово љето било “вјероватно најбоље” које је доживјела.
- Имала сам толико забаве. Сада више уживам у стварима… Немам онолико притиска - рекла је, наглашавајући да је схватила да је радост у самом животу и у прихватању свега што он доноси.
Занимљиво, Лопез је открила да је Бен (53) финансијски подржао њен нови филмски пројекат, након што му је рекла да је рођена да игра улогу Ингрид Луне.
- Он је помогао да се то оствари - признала је звијезда филмова “Selena" и "Enough”.
Подсјетимо, бивши пар се вјенчао 2022. године, након што су обновили везу која је први пут прекинута још 2004.
Развели су се у августу 2024, а иако више нису заједно, наводно су остали у пријатељским односима.
