Завирите на гламурозно вјенчање кћерке Сузане Манчић

29.09.2025

17:16

Завирите на гламурозно вјенчање кћерке Сузане Манчић
Фото: Printscreen/Instagram/emakatic

Старија кћерка водитељке Сузане Манчић, Теодора Кунић, изговорила судбоносно "да", а прослава вјенчања одиграла се у једном престижном београдском ресторану.

Док је младожења на себи имао униформу, млада је заблистала у бијелој венчаници са дубоким шлицем.

Атмосфера за памћење

Теодорине другарице са својим пратиоцима су подијелиле тренутке са гала весеља, а судећи по фотографијама, младенци и гости су уживали у незаборавном проводу.

Млада није скидала осмјех са лица, а са својим супругом је плесала до касно у ноћ. Сузана Манчић такође је била весела, као и Теодорине другарице које су уживале у сваком тренутку.

Сузана Манчић
Сузана Манчић

Манчићева је са поносом најавила улазак младенаца у салу.

Развела се од богаташа из Америке

Теодора Кунић била је удата за 20 година старијег милионера из Америке, а свадба се одиграла у тајности у Лас Вегасу, о чему ни водитељка није знала у том тренутку.

Сузани Манчић било је изузетно криво што је насљедница није обавијестила да се удаје, али јој је Теодора тада објаснила како је до такве одлуке дошла изненада, док ће велику свадбу организовати у Београду, писали су медији тада.

ema krunić
ema krunić

"Са мном им неће бити лако. Шта они мисле?! Зет је био крив за све. Тако сам му и рекла када су почели озбиљно да се забављају. Била сам јако љута и позвала сам га да разговарамо. И он човјек сјео и рекла сам му: Слушај ти, ти си много старији од ње и ти си ми одговоран за све што се деси између вас. Тако сам му рекла, нема ту подјељене одговорности", открила је Сузана у Магазину ин.

Ипак, брак са милионером није успио, а као разлог експресног развода навели су разлике у карактеру.

