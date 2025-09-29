Позната пјевачица открила да је кренула на хемиотерапију

29.09.2025
Пјевачица Хелси која је 2024. године открила да јој је дијагностикован лупус и ријетки Т-ћелијски лимфопролиферативни поремећај, подијелила је новости о свом здрављу.
"Само сам свратила да вам дам брзински апдејт", рекла је Хелси у ТикТок видеу 25. септембра.
"Управо сам имала још неколико сесија хемотерапије, уграђен ми је нови порт", саопштила је.
У снимку се заиста види да Хелси има медицински фластер на кључној кости и грудима. Хемотерапија се иначе често користи за лијечење Т-ћелијских лимфопролиферативних поремећаја јер циља абнормалне ћелије.
Пјевачица хита "Without Me" открила је још детаља о свом лијечењу у коментару, након што јој је један фан написао да и њен муж прима сличну терапију за лупус и рак крви, па је питао како се Хелси носи са третманима.
"Ни ја не могу да стојим недјељу дана или дуже. Ви ме виђате између третмана, када имам енергије. Вријеме брзо пролази док се опорављам, па не изгледа као да траје толико, али заправо траје прилично дуго.""Управо смо саставили Back to Badlands шоу, и биће невјероватан", одушевљено је рекла. "Толико сјајан. Рођендан ми је за пар дана. Толико сам заузета да искрено уопште нисам ни размишљала о томе," изјавила је недавно.
Хелси је потом наставила: "Почињемо пробе врло, врло ускоро и јако сам узбуђена. Враћам неке јако забавне, носталгичне референце са оригиналне Badlands турнеје. Свирам цијели албум, плус још гомилу других забавних пјесама."
А кроз све добро и лоше уз њу је њен вјереник Аван Јогиа, за кога се вјерила у септембру 2024. године. Као што је раније изјавила о звијезди серије "Victorious", он може да издржи све што им живот донесе.
"Не постоји ништа што бих могла да му кажем, а да га узнемири или уплаши", рекла је у емисији Call Her Daddy у октобру 2024. године. "Не постоји разговор који не можемо да водимо. Он је толико усмјерен на проналажење рјешења - све између нас двоје увијек има циљ да дођемо до рјешења и да будемо бољи."
Халси има једно дијете, сина по имену Ендер Ридли Ејдин, који је рођен 14. јула 2021. године. Старатељство над Ендером дијели са бившим партнером Алевом Ејдином, с којим је добила сина након дуге борбе за потомство, која је укључивала спонтане побачаје и суочавање са ендометриозом.
