Суптилни знакови који показују да ће вас партнер оставити

Када већина људи каже да их је изненадио одлазак партнера, склони су да изоставе очигледне проблеме у својим везама. Можда су то били они који су више пута варали, игнорисали партнерове вапаје за помоћ или чак били насилни према њима.
Постоје раскиди веза код којих нема знакова да нешто није у реду са везом прије раскида. Ријетко, али се догађа – и када се догоди, сви око њих се питају како је то уопште могло да се деси. Ево суптилних знакова да је ваш партнер на ивици да вас остави.
Ако се људи расправљају, то врло често значи да им је пријатно да отворено разговарају са партнером. Међутим, ако се ваш партнер никада ни на шта не жали, треба да будете опрезни. Нормални људи имају ствари које им сметају. Особа која не може да проговори када је узнемирена биће она која ће на крају отићи без упозорења.
То је познато као особа која "избјегава сукоб". Обично долазе из домова у којима би изражавање забринутости могло да резултира казном или насиљем. Проблем је у томе што, ако се не суочите са проблемима директно, раскиди постају неизбјежни, јер огорченост коју осјећате постаје превелика да бисте је поднијели.
"Ако намјеравате да волите себе и свог партнера, онда морате остати отворени за истину о томе шта се међу вама дешава. Ако покушавате да се заштитите или избјегавате разговоре, затворићете се како бисте избјегли бол везе без љубави", наводи психолошкиња Маргарет Паул.
Стручњакиња за везе Осиана Тепфенхарт наводи да су мушкарци који су нагло прекидали изласке и дружења често били први који би раскинули везе.
Студија Америчког психосоцијалног удружења (АПА) из 2021. године о раскидима истраживала је повезаност између међуљудских циљева и стратегија раскида, откривши да је снажнија потреба за самопотврђивањем повезана са већом вероватноћом прекида пријатељства, док су они који су желели да остану пријатељи ређе пријављивали раскиде или дистанцирање.
Све је популарнији тренд изласка са људима који вам се свиђају – док се не појави неко "бољи". То је познато као "Монкеy-бранцхинг" и често значи да та особа вара свог тренутног партнера са неким новим, према истраживању АПА-е.
Људи који то раде стално траже "надоградњу" која ће замијенити њихову тренутну везу. Њихова нова веза може бити са богатијом, познатијом или друштвено "пожељнијом" особом.
У сваком случају, њихов крајњи циљ је исти – излазити са све "бољим" партнерима док не добију оно што желе. Понекад никада не престану. Не воле ниједног од својих партнера, већ их само користе.
Ако вас је партнер преварио, па се вратио тек када га је друга особа оставила – бјежите. Раскинуће с вама чим пронађе сљедећу.
Знате ли ко су најгори партнери? Они којима је увијек потребно признање других да би се осјећали вриједно. Стално траже похвале и дивљење.
Занимљиво је да је ово кључна особина нарциса. Чим нарцис осјети да вас има "у шаци", ваша похвала му више ништа не значи. Такође, склони су да први одбаце некога кога њихови пријатељи не одобравају, да вас "сакрију" из јавности или да вас покушају навући на своју страну.
"Имају хијерархијски начин размишљања, што значи да сваку особу или предмет (а често су и веома материјалистички настројени) вреднују по важности. Тешко им је да повјерују да им је ико раван. Ова перспектива дубоко је укоријењена у њиховој потреби за дивљењем и статусом", објаснила је лајф коуч Мередит Дислеј.
То су људи који ће изненада одустати од везе када желите да је учините јавном или да тражите већу посвећеност. Рећи ће да вас воле, понашати се као да је све у реду, али ће свима другима причати да их злостављате или присиљавате на преданост – и онда отићи.
Можда то нећете примјетити код партнера док се не догоди вама – или зато што сте толико дуго били под њиховим утицајем да мислите да је све ваша кривица. Зато је паметно обратити пажњу на то како се ваш партнер понаша према другима.
"Емоционално занемарујући партнери раде те ствари јер су одрасли у породицама које су биле емотивно затворене и нису научили да препознају, разумеју или читају осећања у себи или другима. Ипак, ненамјерни ефекат тога је ерозија вашег повјерења у себе и осјећаја сопствене вриједности – који су најдубљи израз онога што јесте", објаснила је психолошкиња Јонице Вебб.
Да ли су вам се хвалили како одбијају да плате некоме ко је радио за њих? Јесте ли их видјели како повређују друге да би напредовали, а затим вам рекли да су то "заслужили"? Да ли вам је то дјеловало помало чудно?
Ако почнете да примјећујете да не преузимају одговорност или избјегавају да признају када су они проблем – обратите пажњу. Људи често заборављају да је нагли раскид везе заправо начин да се избјегне одговорност и пребаци кривица на другог.
