Четири знака која показују да партнер више није заинтересован за везу

05.11.2025

19:03

Фото: Vera Arsic/Pexels

Када се партнер емоционално удаљи, то ријетко долази изненада - знакови су обично ту, само их не желимо видјети. Свака веза пролази кроз фазе, али ако особа осјећа да се нешто промијенило и да топлине и блискости више нема, могуће је да је интерес с друге стране ослабио.

Препознавање тих знакова не значи одмах крај, али нам може помоћи да схватимо гдје се наша веза заиста налази. Према разним стручњацима за односе, ово су неки од знакови који откривају да партнер или партнерка више нису заинтересовани за везу или брак.

1. Све мање разговора

Комуникација је темељ сваке здраве везе, а кад она почне нестајати, то је често први знак удаљавања. Ако партнери више не дијеле своје мисли, избјегавају разговоре о будућности или одговарају кратко и безвољно, то може указивати на емоционално повлачење. Савјетници за односе објашњавају да се овакве промјене често догађају када особа изгуби интерес или више не види заједнички циљ. Препоручују отворен разговор без оптуживања, како би се поновно успоставила повезаност или барем разумио прави узрок ћутања.

2. Недостатак физичке блискости

Физички додир - било загрљај, пољубац или њежност - важан је начин изражавања љубави. Када он нестане, често је ријеч о нечем дубљем од умора или рутине. Избјегавање додира или интимности може бити начин да се партнер дистанцира. Стручњаци упозоравају да је важно не игнорисати овај знак. Ако се блискост губи, треба покушати поновно успоставити емоционалну повезаност кроз искрен разговор и заједничко провођење времена, умјесто да се проблем прећути.

3. Избјегава заједничко вријеме

Ако партнери све чешће проналазе изговоре да не проводе вријеме с другом особом у односу - било да остају дуже на послу, често излазе с друштвом или једноставно "немају воље" - то може значити да су се ментално већ удаљили из односа. Такво понашање не треба одмах тумачити као крај, али је јасан позив на преиспитивање односа.

4. Недостатак труда и пажње

У здравој вези обје стране показују бригу, занимање и жељу да се однос развија. Када партнер или партнерка престану улагати труд, заборављају важне датуме или се понашају равнодушно, то може значити да им веза више није приоритет. У оваквим ситуацијама се често види ко је спреман борити се за однос. Ако су партнери незаинтересовани и не реагују на покушаје приближавања, вријеме је да се искрено запитате је ли веза још увијек обострана.

