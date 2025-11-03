Откривен дан у години кад најмање људи има секс

Извор:
Док се децембар обично повезује с празничном романтиком и топлином, истраживања су показала да постоји један датум у години када већини парова најмање пада на памет секс – 15. децембар.
Према клиникама за сексуално здравље, управо се 16. децембра биљежи најмања потражња за контрацепцијским пилулама и тестовима на полно преносиве болести, што упућује на то да се дан раније – 15. децембра – догађа најмање сексуалних односа у години.
Стручњак за сексуално здравље, др. Бабак Ашрафи из Супердруг Онлине Доцтора, објашњава да разлог лежи у комбинацији физиолошких и психолошких фактора који се јављају зими.
''Иако би се могло помислити да хладнији мјесеци подстичу више заједничких вечери под деком, стварност је често супротна'', каже др Ашрафи и додаје:
''Пад температуре исушује кожу и косу, али и вагину. Ваздух с мање влаге и гријање у затвореном простору могу изазвати сухоћу и иритацију, што секс чини мање угодним.''
Овај медицински феномен познат је као "зимска вагина" – и очигледно има већи утицај него што би ико помислио.
Наравно, физиологија није једини кривац. Недјеља прије Нове године доноси стрес, гужву и исцрпљеност – комбинацију која није баш идеална за романтичне тренутке.
''Мањак дневног свјетла зими утиче на наш циркадијални ритам, хормоне и енергију'', објашњава др. Ашрафи и додаје:
''Мање сунца значи и мање витамина Д, због чега смо уморнији и с нижим либидом".
Уз то, већина људи средином децембра жонглира између посла, куповине поклона и новогодишњих и божићних припрема.
''Стрес и бриге могу утицати на ваш сексуални нагон једнако као и на било који други аспект живота'', закључује Ашрафи, савјетујући да је кључно научити да управљате стресом, преноси Б92.
