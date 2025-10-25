Logo

Да ли је секс лијек против депресије? Стручњаци откривају изненађујуће чињенице

Извор:

АТВ

25.10.2025

12:25

Да ли је секс лијек против депресије? Стручњаци откривају изненађујуће чињенице
Фото: pexels/Lucas Pezeta

Сазнајте како редован сексуални живот може утицати на расположење, ниво стреса и симптоме депресије. Секс као природни антидепресив – шта каже наука?

Секс није само физички чин или израз блискости, он има и снажан утицај на наше ментално здравље. Истраживања све више указују на то да сексуална активност може дјеловати као природни антидепресив, помажући у смањењу стреса, анксиозности и осјећаја усамљености.

Секс и хормони среће

Током сексуалног односа тијело лучи низ хормона који директно утичу на расположење. Ендорфини, познати као „хормони среће“, помажу у ублажавању бола и изазивају осјећај задовољства. Поред њих, допамин повећава мотивацију и осјећај награде, док окситоцин, тзв. „хормон повјерења“, јача емоционалну повезаност са партнером.

Смањење стреса и бољи сан

Редован секс може снижавати ниво кортизола, хормона који је директно повезан са стресом. Након оргазма, тијело се опушта, што може довести до бољег и квалитетнијег сна - једног од кључних фактора у борби против депресије.

Јачање самопоуздања и емоционалне блискости

Сексуална активност може побољшати самоперцепцију и осјећај привлачности. Особе које имају задовољавајући сексуални живот често извјештавају о већем самопоуздању и бољој комуникацији у вези, што додатно утиче на ментално благостање.

Када секс није довољан

Иако секс може помоћи у смањењу симптома благе депресије, он није замјена за професионалну терапију. У случајевима клиничке депресије, потребно је потражити стручну помоћ - комбинација терапије, подршке и здравих животних навика даје најбоље резултате.

Снажан извор радости

Секс може бити природни савезник у борби против депресије, али само као дио ширег приступа психичком здрављу. Уз љубав, повјерење и отворен разговор са партнером, интимност може постати снажан извор радости и унутрашњег мира.

