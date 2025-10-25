Да ли је секс лијек против депресије? Стручњаци откривају изненађујуће чињенице

Извор:
АТВ
25.10.2025
12:25
Коментари:0
Сазнајте како редован сексуални живот може утицати на расположење, ниво стреса и симптоме депресије. Секс као природни антидепресив – шта каже наука?
Секс није само физички чин или израз блискости, он има и снажан утицај на наше ментално здравље. Истраживања све више указују на то да сексуална активност може дјеловати као природни антидепресив, помажући у смањењу стреса, анксиозности и осјећаја усамљености.
Током сексуалног односа тијело лучи низ хормона који директно утичу на расположење. Ендорфини, познати као „хормони среће“, помажу у ублажавању бола и изазивају осјећај задовољства. Поред њих, допамин повећава мотивацију и осјећај награде, док окситоцин, тзв. „хормон повјерења“, јача емоционалну повезаност са партнером.
Редован секс може снижавати ниво кортизола, хормона који је директно повезан са стресом. Након оргазма, тијело се опушта, што може довести до бољег и квалитетнијег сна - једног од кључних фактора у борби против депресије.
Сексуална активност може побољшати самоперцепцију и осјећај привлачности. Особе које имају задовољавајући сексуални живот често извјештавају о већем самопоуздању и бољој комуникацији у вези, што додатно утиче на ментално благостање.
Иако секс може помоћи у смањењу симптома благе депресије, он није замјена за професионалну терапију. У случајевима клиничке депресије, потребно је потражити стручну помоћ - комбинација терапије, подршке и здравих животних навика даје најбоље резултате.
Секс може бити природни савезник у борби против депресије, али само као дио ширег приступа психичком здрављу. Уз љубав, повјерење и отворен разговор са партнером, интимност може постати снажан извор радости и унутрашњег мира.
