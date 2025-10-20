Logo

Ова биљка новац привлачи као магнет: Доноси мир, срећу и благостање у дом

20.10.2025

09:59

Ова биљка новац привлачи као магнет: Доноси мир, срећу и благостање у дом

Постоји биљка за коју се вјерује да успијева само код добрих људи. Када почне да буја, доноси мир, срећу и благостање у сваки дом.

Према источњачким вјеровањима, зелене биљке, бујне и здраве, доносе добро расположење и елиминишу негативну енергију, а за ову се вјерује да привлачи новац као магнет.

Због необичних листова округлог облика, у фенг шуију се сматра срећном биљком која привлачи богатство. Можда је право вријеме да је набавите.

Ову биљку обавезно посадите прије првих мразева – доноси срећу у дом

У Европи и Америци се гаји искључиво као собна биљка. У зависности од собних услова, експозиције стана, температуре ваздуха и годишњег доба, биљци треба обезбиједити адекватно заливање. Воли добро дренирано земљиште и никако превише влажно. Пилеа је биљка индиректног свјетла.

Она је Пилеа пеперомиоидес - једноставније, "кинески долар" или "кинеско дрво новца".

Кажу да привлачи срећу и новац као магнет. Зову је и најпознатијом биљком Инстаграма, јер ћете видјети на фотографијама познатих инфлуенсера и блогера.

Као биљка која уноси у дом позитивну енергију, уклања негативну, привлачи новац, благостање и срећу.

Кинеско дрво новца

Кинеско дрво новца или кинески долар лако се његује, споро расте, не нападају је штеточине и болести. Потребно му је доста свјетла, никако директног, а по лијепом времену може да се држи на тераси, али не на јаком сунцу.

marke novac KM

Економија

Данас исплата 51.000.000 грађанима Српске

Зими мора да буде у затвореном простору, јер јој не одговарају температуре испод 10 степени. Обично расте до 30 центиметара.

Стручњаци кажу да је биљка много година била загонетка за европске ботаничаре. Стигла је у Европу 1906. године, а ботаничари су донијели из Кине, са више од 4.000 метара надморске висине. У Европи и Америци се гаји искључиво као собна биљка, преноси Б92.

Код нас се може наћи у цвјећарама и на пијаци. У азијским земљама ове биљке су супер поклон, а неријетко се преносе из генерације у генерацију.

Тагови:

novac

pare

biljka

