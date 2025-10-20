Logo

Словенија уводи обавезан божићни бонус: Ево која се цифра исплаћује

Б92

20.10.2025

09:50

Фото: Pixabay

Словеначка влада потврдила је закон којим се уводи обавезни божићни бонус за све запослене у јавном и приватном сектору.

Они би бонус требали примити најкасније до 18. децембра, а износ ће бити 639 евра, односно половина бруто минималне плате.

Према најави потпредсједника владе Матеја Архона, божићни бонус неће бити обавезан само ове године, већ ће постати трајна законска обавеза.

Мраз зима

Друштво

Чак минус 4 јутрос, мраз оковао Српску

Износ ће бити половина бруто минималне плате, односно 639 евра, те ће бити ослобођен пореза и доприноса. Циљ је, како каже Архон, “да запослени буду праведније награђени”, пише Радиотелевизија Словеније.

Влада је такође предвид‌јела два изузетка за компаније које имају проблема с ликвидношћу. Њима је допуштена исплата божићног бонуса с одлагањем до 31. марта 2026. или у посебним случајевима само 160 евра.

64569abd5476b policija srbija

Србија

Нови Сад: На улици пронађена мртва беба, ухапшена мајка

„Фирме које користе ову могућност неће имати право на исплату дивиденди или бонуса управи“, објаснио је Архон.

Послодавци су одлуку дочекали с различитим реакцијама. Поздравили су флексибилност владе, али траже додатна појашњења и сматрају приједлог непотпуним.

„Могућност смањеног божићног бонуса за ову годину видимо као одраз добре воље владе. Међутим, још нисмо званично примили предлог и потребна су нам додатна појашњења“, рекао је Митја Гореншчек, главни директор Господарске коморе Словеније.

Ројсон Дренте

Фудбал

Ројстон Дренте имао мождани удар

Гореншчек је додао да послодавци желе да божићни бонус остане добровољан, али и да се повиси праг пореског ослобођења.

О детаљима ће у петак разговарати с премијером Робертом Голобом. Слично мишљење има и Блаж Цвар, председник Обртничке коморе Словеније (ОЗС), који упозорава да предлог поставља више питања него одговора.

Према његовим ријечима, више од 20.000 словеначких фирми с негативним пословним резултатима могло би да има озбиљних проблема с исплатом обавезног божићног бонуса.

(б92)

