Logo

Чак минус 4 јутрос, мраз оковао Српску

Извор:

АТВ

20.10.2025

09:24

Коментари:

0
Мраз зима минус лист
Фото: photos_by_ginny/Pexels

Хладно и промјењиво облачно је јутрос у Српској. Око ријека и по котлинама је било магле, а локално у вишим, а понегдје и нижим предјелима има и приземног мраза.

РХМЗ јавља да је јутрос у осам часова најхладније било у Сокоцу гдје је измјерено чак минус четири. Мало топлије је било у Гацку гдје је измјерено минус два.

У Калиновику, Хан Пијеску и Шипову је измјерено нула степени, док су Билећа, Дринић, Мркоњић Град, Сребреница и Чемерно топлији за један степен.

Најтопије је јутрос било у Требињу гдје је позитивних седам степени, а у Бањалуци су измјерена три степена, као и у Добоју, Зворнику, Кнежеву, Приједору и Новом Граду.

Данас се очекује током дана мало топлије са максималних од 16 до 20 степени.

Поподне ће доћи до наоблачења уз краће сунчане периоде.

Подијели:

Тагови:

mraz

hladnoća

Временска прогноза

Sokolac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нови Сад: На улици пронађена мртва беба, ухапшена мајка

Србија

Нови Сад: На улици пронађена мртва беба, ухапшена мајка

1 ч

0
Милојевић: Част ми је да се моје име спомиње у контексту новог селектора Србије

Фудбал

Милојевић: Част ми је да се моје име спомиње у контексту новог селектора Србије

1 ч

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић задржао пето мјесто на АТП листи

1 ч

0
Џеј Ди Венс: Трамп још није донио одлуку о слању ракета "Томахавк" Украјини

Свијет

Џеј Ди Венс: Трамп још није донио одлуку о слању ракета "Томахавк" Украјини

1 ч

0

Више из рубрике

Данас мало топлије вријеме

Друштво

Данас мало топлије вријеме

2 ч

0
Сарајево смог магла

Друштво

Опрез: Магла и мраз у вишим предјелима

2 ч

0
Стижу нове возачке дозволе у ЕУ, а стижу и нова правила полагања

Друштво

Стижу нове возачке дозволе у ЕУ, а стижу и нова правила полагања

2 ч

0
Беба дијете

Друштво

Српска богатија за 13 беба: Највише малишана рођено у Градишци

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

У првом плану: Жељка Цвијановић

10

51

На Шар-планини пронађено тијело планинарке

10

44

Ово је нови генерални директор Поршеа

10

43

Калужа: Руководство Српске препознало на вријеме геополитичке промјене

10

41

Сандра има 27 година и цијепа дрва: Жели да се жени, тражи момка да кува и пере

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner