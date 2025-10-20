Чак минус 4 јутрос, мраз оковао Српску

Извор:
АТВ
20.10.2025
09:24
Коментари:0
Хладно и промјењиво облачно је јутрос у Српској. Око ријека и по котлинама је било магле, а локално у вишим, а понегдје и нижим предјелима има и приземног мраза.
РХМЗ јавља да је јутрос у осам часова најхладније било у Сокоцу гдје је измјерено чак минус четири. Мало топлије је било у Гацку гдје је измјерено минус два.
У Калиновику, Хан Пијеску и Шипову је измјерено нула степени, док су Билећа, Дринић, Мркоњић Град, Сребреница и Чемерно топлији за један степен.
Најтопије је јутрос било у Требињу гдје је позитивних седам степени, а у Бањалуци су измјерена три степена, као и у Добоју, Зворнику, Кнежеву, Приједору и Новом Граду.
Данас се очекује током дана мало топлије са максималних од 16 до 20 степени.
Поподне ће доћи до наоблачења уз краће сунчане периоде.
Србија
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Тенис
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму