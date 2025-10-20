Данас мало топлије вријеме

Извор:
СРНА
20.10.2025
08:27
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити мало топлије и промјенљиво до претежно облачно вријеме уз сунчане периоде, углавном на истоку.
Јутро је углавном ведро, око ријека и по котлинама пролазна магла, а понегдје има мраза, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Друштво
Уживајте у недјељи! Сутра претежно сунчано вријеме, ујутро ће бити свјежије
Максимална температура ваздуха од 16 до 20, у вишим предјелима 12 степени Целзијусових.
Вјетар слаб до умјерен, увече на југу Крајине и појачан, углавном јужних смјерова.
