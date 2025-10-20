Српска богатија за 13 беба: Највише малишана рођено у Градишци

Извор:
СРНА
20.10.2025
08:08
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 13 беба, седам дјевојчице и шест дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Градишци - четири, потом у Бањалуци три, у Источном Сарајеву двије, те у Зворнику, Приједору, Фочи и Бијељини по једна.
У Градишци су рођене три дјевојчице и дјечак, у Бањалуци дјевојчица и два дјечака, у Источном Сарајеву двије дјевојчице, у Бијељини дјевојчица, а у Зворнику, Приједору и Фочи по дјечак.
У породилиштима у Добоју, Требињу и Невесињу у протекла 24 часа није било порођаја.
