Logo

Српска богатија за 13 беба: Највише малишана рођено у Градишци

Извор:

СРНА

20.10.2025

08:08

Коментари:

0
Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 13 беба, седам дјевојчице и шест дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Градишци - четири, потом у Бањалуци три, у Источном Сарајеву двије, те у Зворнику, Приједору, Фочи и Бијељини по једна.

Беба

Друштво

У Републици Српској рођена 31 беба

У Градишци су рођене три дјевојчице и дјечак, у Бањалуци дјевојчица и два дјечака, у Источном Сарајеву двије дјевојчице, у Бијељини дјевојчица, а у Зворнику, Приједору и Фочи по дјечак.

У породилиштима у Добоју, Требињу и Невесињу у протекла 24 часа није било порођаја.

Подијели:

Тагови:

беба

породилиште

novorođenčad

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пронађена штетна хемикалија у четири врсте цуцли

Здравље

Пронађена штетна хемикалија у четири врсте цуцли

1 д

0
Република Српска богатија за 21 малог становника

Друштво

Република Српска богатија за 21 малог становника

3 д

0
Беба новорођенче

Друштво

Никад мање рођених у Републици Српској

4 д

0
Хитно повучен производ за бебе, постоји ризик од гушења

Економија

Хитно повучен производ за бебе, постоји ризик од гушења

4 д

0

Више из рубрике

Помјера се старосна граница за одлазак у пензију

Друштво

Помјера се старосна граница за одлазак у пензију

2 ч

0
У Зворнику промоција марке са ликом Саре Ћирковић

Друштво

У Зворнику промоција марке са ликом Саре Ћирковић

3 ч

0
Поскупљују и јаја у Српској: Ево колико ће коштати ова намирница

Друштво

Поскупљују и јаја у Српској: Ево колико ће коштати ова намирница

3 ч

0
Шта у Херцеговини значи ријеч "кастиг"? Нешто што се осјети, а не говори се

Друштво

Шта у Херцеговини значи ријеч "кастиг"? Нешто што се осјети, а не говори се

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

У првом плану: Жељка Цвијановић

10

51

На Шар-планини пронађено тијело планинарке

10

44

Ово је нови генерални директор Поршеа

10

43

Калужа: Руководство Српске препознало на вријеме геополитичке промјене

10

41

Сандра има 27 година и цијепа дрва: Жели да се жени, тражи момка да кува и пере

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner