Logo

Пронађена штетна хемикалија у четири врсте цуцли

Извор:

Танјуг

18.10.2025

16:47

Коментари:

0
Пронађена штетна хемикалија у четири врсте цуцли

Лабораторијска испитивања чешке потрошачке организације „dTest“ открила су присуство хемикалије бисфенол А (BPA), повезане са поремећеним сексуалним развојем, гојазношћу и повећаним ризиком од рака, у цуцлама за бебе четири европска бренда.

BPA је пронађен у цуцлама које производе брендови „Philips“, „Curaprox“, „Sophie la Girafe“ и „Foshan City Saidah“, пише Гардијан.

Иако су све цуцле означене као „без BPA“, тестови су показали присуство хемикалије у четири производа, при чему је највиша концентрација забиљежена у „Curaprox“ цуцли Grow with love, што према стандардима ЕУ премашује дозвољену границу.

Беба

Друштво

У Републици Српској рођена 31 беба

„Philips“ и „Sophie la Girafe“ навели су да присуство BPA у њиховим производима није значајно и спровели су додатна тестирања која то потврђују.

„Curaprox“ је повукао погођене серије са тржишта и понудио повраћај новца.

Регулатива ЕУ забрањује BPA у флашицама за бебе, али ограничења за цуцле остају мање строга, што изазива забринутост код стручњака за безбједност.

Корпа

Економија

Хитно повучен производ за бебе, постоји ризик од гушења

Хана Хофманова из „dTesta“ истакла је да родитељи „не очекују да ће своју дјецу излагати хемикалијама које ометају хормоне од првог дана“.

Подијели:

Тагови:

cucla

duda

bebe

povučeni proizvodi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мерц: Зеленски незадовољан посјетом САД

Свијет

Мерц: Зеленски незадовољан посјетом САД

2 ч

0
Минић: Не мијењамо став, не признајемо одлуке Шмита

Република Српска

Минић: Не мијењамо став, не признајемо одлуке Шмита

2 ч

0
УЗНЕМИРУЈУЋЕ Катастрофа у Стокхолму: Пукла Ахилова тетива?

Тенис

УЗНЕМИРУЈУЋЕ Катастрофа у Стокхолму: Пукла Ахилова тетива?

2 ч

0
Стевандић: Народна скупштина ће и данас донијети одлуку која обавезује

Република Српска

Стевандић: Народна скупштина ће и данас донијети одлуку која обавезује

2 ч

0

Више из рубрике

Ових 7 намирница изненађујуће добро утичу на ваше зубе

Здравље

Ових 7 намирница изненађујуће добро утичу на ваше зубе

2 ч

0
Како се вратити у форму након порођаја: Три кључна савјета за губитак килограма

Здравље

Како се вратити у форму након порођаја: Три кључна савјета за губитак килограма

3 ч

0
Ојачајте имунитет природним састојцима, јаки и отпорни и у сезони грипа

Здравље

Ојачајте имунитет природним састојцима, јаки и отпорни и у сезони грипа

4 ч

0
Стручњаци откривају: Масна јетра је пут ка дијабетесу

Здравље

Стручњаци откривају: Масна јетра је пут ка дијабетесу

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

57

Централне вијести, 18.10.2025.

18

53

Милорад Додик запјевао велики хит на једном весељу

18

36

Погинуло 15 људи у аутобуској несрећи

18

33

Нетанјаху наредио: Рафа остаје затворен

18

33

Таблице у БиХ јединствене у Европи, а на ово нико није обратио пажњу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner