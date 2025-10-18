Пронађена штетна хемикалија у четири врсте цуцли

Извор:
Лабораторијска испитивања чешке потрошачке организације „dTest“ открила су присуство хемикалије бисфенол А (BPA), повезане са поремећеним сексуалним развојем, гојазношћу и повећаним ризиком од рака, у цуцлама за бебе четири европска бренда.
BPA је пронађен у цуцлама које производе брендови „Philips“, „Curaprox“, „Sophie la Girafe“ и „Foshan City Saidah“, пише Гардијан.
Иако су све цуцле означене као „без BPA“, тестови су показали присуство хемикалије у четири производа, при чему је највиша концентрација забиљежена у „Curaprox“ цуцли Grow with love, што према стандардима ЕУ премашује дозвољену границу.
„Philips“ и „Sophie la Girafe“ навели су да присуство BPA у њиховим производима није значајно и спровели су додатна тестирања која то потврђују.
„Curaprox“ је повукао погођене серије са тржишта и понудио повраћај новца.
Регулатива ЕУ забрањује BPA у флашицама за бебе, али ограничења за цуцле остају мање строга, што изазива забринутост код стручњака за безбједност.
Хана Хофманова из „dTesta“ истакла је да родитељи „не очекују да ће своју дјецу излагати хемикалијама које ометају хормоне од првог дана“.
