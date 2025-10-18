Како се вратити у форму након порођаја: Три кључна савјета за губитак килограма

18.10.2025
Повратак у форму након порода често представља изазов за многе мајке. Зато је најважније тијелу дати довољно времена за опоравак прије него што се крене са захтјевнијим вјежбама и промјенама у исхрани.
Наиме, многе жене желе брзо вратити своју фигуру и изгубити вишак килограма, али прво се требате фокусирати на усвајање здравих прехрамбених навика. Редовни оброци, посебно доручак, кључни су за одржавање енергије и правилну функцију организма, нарочито када је у питању брига о новорођенчету. Препоручује се јести пет мањих оброка дневно, богатих воћем, поврћем, житарицама и протеинима, али уз умјерену количину хране јер су се потребе тијела промијениле.
Када се осјетите спремнима, можете почети с лаганим вјежбама као што су вјежбе за јачање здјелице или шетње с бебом у колицима. Шетње су одличан начин да се постепено вратите физичкој активности, а и пружају прилику за дружење с другим мајкама. За захтјевније вјежбе препоручује се чекати најмање шест седмица, а уколико је пород био компликован, обавезно се посавјетовати с доктором.
Не журите с губитком тежине. Први контролни преглед код гинеколога, обично шест до осам седмица након порода, идеалан је тренутак за разговор о даљим корацима. Поставите реалне и дугорочне циљеве - на примјер, да до првог рођендана дјетета постепено изгубите вишак килограма. Важно је дати тијелу времена да се потпуно опорави и да се фокусирате на здравље, а не само на број на ваги.
Правилна исхрана, умјерена физичка активност и стрпљење помоћи ће вам да се постепено вратите у форму, чувајући притом и своје психичко и физичко здравље, преноси Кликс.
