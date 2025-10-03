Ове вјежбе сагоријевају више калорија од трчања

03.10.2025
19:37
Трчање учинковито сагоријева калорије, али можда није прикладно или угодно за свакога. Срећом, многи алтернативни облици вјежбања могу сагорјети једнако толико, а често и више калорија као трчање - а могли би вам се чинити и забавнијима.
Како наводи Verywell Health, постоји неколико активности које вам могу помоћи у процесу мршављења више него трчање.
Опћенито, током једне минуте трчања сагоријевате више калорија него током ходања. Но, због тога што је ходање мање интензивно од трчања, многи људи могу ходати пуно дуже него трчати, што резултира већом количином сагоријевања калорија.
На примјер, можда можете ходати два сата, али трчати само 30 минута. Планинарење, посебно, може сагорјети више калорија него трчање због пријеђене удаљености и нагиба.
Високоинтензивни интервални тренинг (HIIT) учинковитије сагоријева калорије од трчања. Другим ријечима, можете сагорјети више калорија по минути HIIT-а него у једној минути трчања.
HIIT може бити учинковитији у сагоријевању калорија јер може повећати брзину метаболизма сатима након вјежбања, помажући вам да наставите сагоријевати калорије.
Вожња бицикла брзином од 19 километара на сат или брже може сагорјети више калорија него трчање. Такође, може вам бити лакше вјежбати дуже док возите бицикл него трчите јер бицикл има мањи утјецај на зглобове.
Вожња бицикла у затвореном простору, на собном бициклу, једнако је учинковита као и вожња бицикла на отвореном за сагоријевање калорија. Размислите о промјени нагиба или брзине како би ваш тренинг био изазован и занимљив.
Прескакање ужета није само дјечија игра. То је вјежба за цијело тијело која захтијева координацију и може бити учинковит облик кардио вјежби. Чак и споро прескакање ужета може сагорјети више калорија него трчање, у истом временском раздобљу.
Бокс је одличан тренинг који активира цијело тијело и убрзава рад срца, помажући у сагоријевању калорија. Тренирање с противником у боксу може сагорјети више калорија него трчање.
Пливање је вјежба за цијело тијело с ниским утјецајем доступна готово свима, укључујући и особе с боловима у зглобовима. Овисно о интензитету, то је такођер облик кардио вјежби који може сагорјети сличне калорије као трчање.
Будући да пливање има мали утјецај, лакше је пливати дуже него трчати, што доводи до сагоријевања више калорија током пливачког тренинга него током трчања, преноси Кликс.
