Очистите шпорет уз само два састојка: Блистаће као нов

Извор:

Крстарица

03.10.2025

11:07

Очистите шпорет уз само два састојка: Блистаће као нов
Фото: Unsplash

Сви знамо онај осјећај када рингле на шпорету изгледају масне и запрљане, а ви немате времена за дуготрајно рибање. Али шта ако постоји трик који чини чишћење готово инстантним?

Ова једноставна метода користи само 2 састојка које већ имате у кухињи, а резултат је раван магији – ваш шпорет блиста као нов!

Корак 1: Припрема

Сакупите све што вам је потребно – обичну соду бикарбону и лимун или сирће. Направите пасту од соде бикарбоне и неколико капи лимуновог сока или сирћета. Добијате густу смјесу која ће уклонити масноћу без напора.

Корак 2: Наношење

Нанесите пасту на рингле и оставите да дјелује 10-15 минута. Масноћа и загорјели трагови ће почети да попуштају, без икаквог трљања са спужвом или хемијским средствима која оштећују шпорет.

Корак 3: Брисање и завршетак

Обришите рингле влажном крпом или сунђером. Резултат? Рингле су сјајне и чисте, а мирис лимуна или сирћета оставља свјежину у кухињи. Читав поступак траје мање од 20 минута и практично је без муке.

Како додатно олакшати чишћење?

-Редовно уклањајте просуту храну и масноћу како би чишћење трајало још краће.

-Користите заштитне облоге или алуминијумску фолију на рингле за лакше одржавање.

-Ова метода је сигурна за све врсте рингли – керамика, стакло и метал.

-Не заборавите да након чишћења добро осушите површину како би рингле дуже остале блиставе.

Заборавите на сате рибања – испробајте овај трик већ данас и уживајте у савршено чистом шпорету у трен ока!

