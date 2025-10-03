Каран: Знање и младост највећи ресурс Републике Српске

03.10.2025
10:56
Коментари:0
Знање и млади људи највећи ресурс Републике Српске, Влада и институције ће наставити радити на стратешком унапређењу студентског стандарда и подизања квалитета високог образовања, рекао је у Бањалуци министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран.
Каран је на пријему новозапослених асистената и виших асистената на факултетима и академији умјетности Универзитета у Бањалуци навео да Република Српска има много ресурса те да је највећи знање и младост која остаје овдје.
Република Српска
Стевандић: Важна руска подршка заштити положаја Српске и њеним ставовима
"Они морају бити гарант да ће се Српска снажно развијати. Морамо промовисати знање и младост. Влада Српске и њене институције су учиниле много да данас можемо и верификовати знање. Није довољно само нешто рећи, морамо проналазити начине да управо најбољи буду покретачка снага, а због тога је важан данашњи догађај", рекао је Каран.
Он је подсјетио да је Република Српска раније усвојила стратешке документе с циљем јачања високог образовања, што је "Асистенти су морали да се и потврде путем јавног конкурса. Важно је успоставити сарадњу са представницима привреде да би се спојиле пракса и теорија. Пред нама је тежак пут да најбољи међу нама остају у Српској и да буду носиоци развоја", нагласио је Каран.
Република Српска
Мазалица: Глас на изборима треба да буде порука Шмиту, Суду и ЦИК-у БиХ
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
05
14
04
13
54
13
54
13
53
Тренутно на програму