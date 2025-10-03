Прањић: Најважније да институције функционишу

Извор:
СРНА
03.10.2025
09:23
Коментари:0
Потпредсједник Републике Српске из хрватског народа Давор Прањић изјавио је да је најажније да институције функционишу јер свака празнина увијек ствара простор за нестабилност.
Говорећи о сарадњи са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком, Прањић је истакао да су односи институционални и коректни, те да је са њим сагласан у ставу да институције не смију бити блокиране.
"Не улазим у личне односе ни у дневну политику. Мој став је да сарадња мора постојати док год су на столу пињања од виталног значаја за грађане", рекао је Прањић за загребачки Вечерњи лист издање за БиХ.
Он сматра да се стабилност у Републици Српској и БиХ може постићи само путем досљедног поштовања институција и дијалога међу народима.
"Мој приједлог је врло једноставан: досљедна примјена Устава, изградња повјерења и јачање економске сарадње", навео је Прањић.
Када су у питању пријевремени предсједнички избори у Републици Српској 23. новембра, Прањић је рекао да опозиција има право покушати са заједничким кандидатом, али да СНСД наступа са позиције највеће странке у Српској, што му даје предност.
Он је истакао да очекује да избори буду фер и транспарентни.
"Оно што желим видјети је да избор прођу мирно и да након њих нема оспоравања легитимитета изабраних власти", рекао је Прањић.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
11 ч0
Република Српска
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму