Додик: Русија одбацује мијешање странаца у унутрашње ствари у БиХ

Извор:

Агенције

02.10.2025

22:39

Фото: Srna

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је након састанка са руским предсједником Владимиром Путином да Русија одбацује мијешање странаца унутрашње ствари у БиХ и посвећена је дејтонским принципима.

"Русија подржава договор стране и сматра да мијешање странаца није начин да се одрже односи компликоване заједница као што је БиХ", рекао је Додик новинарима из Републике Српске.

Он је навео да је током сусрета було ријечи о предстојећој сједници Савјета безбједности УН о БиХ.

"Разговарали смо шта би требало да урадимо са наше стране. Ми припремамо извјештај који ће рећи нашу позицију, а руска страна ће га презентовати", рекао је Додик.

Он је навео да је руски предсједник упознат о састанку који је недавно имао са руским шефом дипломатије Сергејом Лаворвом о политичкој ситуацији БиХ и да Русија као гарант Дејтонског споразума ма прво да буде укључена.

"Русија се слаже са нашим ставовима о ономе што је урађено од стране странаца", рекао је Додик.

Прије састанка предсједник Руске Федерације обратио се на пленарној сједници 22. годишњег састанка Међународног дискусионог клуба "Валдај", којој је присуствовао и предсједник Српске.

Милорад Додик

Владимир Путин

