Којић именован за директора Спомен-меморијала у Подрињу и Бирчу

Извор:

Глас Српске

02.10.2025

20:21

Коментари:

0
Којић именован за директора Спомен-меморијала у Подрињу и Бирчу
Фото: АТВ

Влада Републике Српске именовала је данас Бранимира Којића за директора Спомен меморијала српским жртвама Подриња и Бирча.

Ову информацију за Глас Српске потврдио је Бранимир Којић који је предсједник Организације породица погинулих и несталих у Сребреници.

Планови републичке Владе када је ријеч о изградњи спомен-комплекса српским жртвама Подриња и Бирча теку како је замишљено, односно до сада је извршена експропријација земљишта, а идућих дана биће познат и будући изглед објекта.

- Велико српско страдање у Подрињу треба да прикажемо и свијету. Ту се не ради само о страдању у Одбрамбено-отаџбинском рату, јер је на том подручју српски народ страдао и у Првом и Другом свјетском рату. У посљедњем рату на подручју Бирча и Подриња страдало је око 3.500 Срба - раније је изјавио за Глас Српске Данијел Егић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

У Братунцу су ове године 5. јула обиљежене 33 године од злочина над 3.267 Срба из средњег Подриња и Бирча, почињеног у Одбрамбено-отаџбинском рату. Тај дан проглашен је и даном жалости у Републици Српској. За злочин у Подрињу, као и друге злочине над српским становништвом нико није одговарао. Припадници такозване Армије РБиХ под командом Насера Орића убили су током посљедњег рата 3.267 Срба из средњег Подриња и Бирча. Само на Петровдан, 12. јула 1992. године, у селима око Сребренице и Братунца муслимански војници убили су 69 Срба и заробили 22 војника и цивила, од којих нико није преживио.

Суд БиХ је у новембру 2018. године правоснажно ослободио бившег команданта Армије РБиХ Насера Орића и Сабахудина Мухића оптужби да су 1992. године у мјестима Залазје, Лолићи и Куњерац у општини Сребреница убили три заробљеника српске националности.

Влада Републике Српске наложила је 16. маја ове године Министарству финансија да обезбиједи 583.000 КМ. Тај новац, како је тада поручено из Владе, биће утрошен за експропријацију земљишта за изградњу спомен-комплекса у Братунцу у знак сјећања на српске жртве муслиманског злочина у Подрињу од 1992. до 1995. године.

