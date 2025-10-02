Logo

Додик за руске медије: Са Путином о актуелној ситуацији и новим договорима за будућност

Извор:

РТРС

02.10.2025

17:19

Коментари:

8
Додик за руске медије: Са Путином о актуелној ситуацији и новим договорима за будућност
Фото: screenshot

Коментаришући скори састанак са предсједником Русије, Владимиром Путином, предсједник, Милорад Додик, за руске медије је рекао да се они редовно састају те да ће разговарати о актуелној ситуацији, међусобним односима, анализирати оно што је урађено и што су се договорили прошли пут, али и направити нове договоре за будућност.

- Сматрам да Руска Федерација води исправну и добру политику, желим да оствари све циљеве и војне операције које води у Украјини и мислим да је та војна операција, без обзира на лоше оцјене на Западу, апсолутно била оправдана са становишта стратешких циљева Русије - рекао је Додик.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (8)
Large banner

Више из рубрике

Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Ужаснут сам вијестима о нападу на Јевреје у Манчестеру

2 ч

0
Селак: Тражим промјену организације Судске полиције

Република Српска

Селак: Тражим промјену организације Судске полиције

3 ч

1
"Мени су забили ножеве у леђа": Станивуковић о кандидатури Блануше

Република Српска

"Мени су забили ножеве у леђа": Станивуковић о кандидатури Блануше

3 ч

3
Сједница Владе Републике Српске

Република Српска

Измјене у пензијским фондовима у Републици Српској

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

04

Кнежевић и Граорац о кредитима за најосјетљивије категорије становништва

18

58

Сергеј Трифуновић објавио слику ултразвука, честитке пристижу са свих страна

18

57

Централне вијести, 02.10.2025.

18

51

Путин захвалио Србији на залагању за мирно рјешавање сукоба у Украјини

18

44

Путин: Желимо потпуну обнову односа са Америком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner