Додик за руске медије: Са Путином о актуелној ситуацији и новим договорима за будућност

Извор:
РТРС
02.10.2025
17:19
Коментари:8
Коментаришући скори састанак са предсједником Русије, Владимиром Путином, предсједник, Милорад Додик, за руске медије је рекао да се они редовно састају те да ће разговарати о актуелној ситуацији, међусобним односима, анализирати оно што је урађено и што су се договорили прошли пут, али и направити нове договоре за будућност.
- Сматрам да Руска Федерација води исправну и добру политику, желим да оствари све циљеве и војне операције које води у Украјини и мислим да је та војна операција, без обзира на лоше оцјене на Западу, апсолутно била оправдана са становишта стратешких циљева Русије - рекао је Додик.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч3
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
19
04
18
58
18
57
18
51
18
44
Тренутно на програму