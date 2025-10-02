"Мени су забили ножеве у леђа": Станивуковић о кандидатури Блануше

02.10.2025
Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке и предсједник ПДП-а, коментаришући кандидатуру Бранка Блануше на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, рекао да се од њега тражи бјанко подршка те да није он забио ножеве у леђа већ су њему то урадили.
Како каже, неозбиљно је да се тражи бјанко подршка за Бранка Бланушу, кандидата СДС-а, те да ако добије позив ићи ће да разговара о томе.
Он је додао да је на претходним изборима за градоначелника Бањалуке цијела опозиција стала уз Јелену Тривић, а против њега.
"Ја знам зашто госпођа Тривић пружа бјанко подршку, јер је и њој можда пружена бјанко подршка на претходним изборима, а сви су били против градоначелника који сада сједи овдје. Вукановић каже: Драшко је забио нож у леђа, а ја кажем да то никада нисам урадио. Је ли Вукановић, али и сви остали подржали Јелену да ја не будем овдје гдје сам? И онда су сви против нас, и сада као ми смо забили нож у леђа", нагласио је Станивуковић.
Додао је да се нада да није препотентно да кажу да су спремни да разговарају.
"О каквој подршци да причамо без разговора? ПДП је био тај који је говорио да се окупимо око неког из академске заједнице, као што је господин Блануша. Ја нећу рећи да очекујем позив. Ако неко сматра да нас не треба звати, мени је то у реду, сматрају да не вриједим. Ако желе, идемо разговарати. Прави се ситуација да ако дође до побједе, Драшко или ПДП или нови Покрет нису заслужни, а ако не буде побиједе, ми смо унапријед криви. Госпођа Тривић је на изборима за градоначелника Бањалуке имала гласова као одборник ПДП-а. Па ко је за то крив? Зашто она и Вукановић нису положили због тога рачуне грађанима? Значи, кандидат који је сву опозицију окупио буде најгори на изборима, а онај кога нико подржао није најбољи. И опет ја забио нож у леђа. Па мени су забили ножеве у леђа. Ја још ходам са тим ножевима. Је ли тај факултет за опозиционара у Требињу код Вукановића? Ајде да га завршим. Ипак, ако си 20 година опозиционар и спреман си да будеш још 10 година, то је изгледа прави опозиционар. Ја на то нисам спреман јер побјеђујем", истакао је Станивуковић, а преносе Независне.
