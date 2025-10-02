Logo

Познато када ће бити сахрањена Бранка Браковић

СРНА

02.10.2025

13:41

Фото: Facebook

Дугогодишња новинарка Бранка Бранковић биће сахрањена у суботу, 4. октобра, у селу Крња Јела у општини Босански Петровац.

Бранка је преминула данас након краће и тешке болести.

Посљедњих година радила је као стручни сарадник за односе са јавношћу Туристичке организације града Бањалука.

На посљедњим локалним изборима 2024. године била је кандидат за начелника општине Петровац.

Сахрана ће бити у 12 часова, речено је у Туристичкој организацији града Бањалука, преноси Срна

