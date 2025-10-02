Вучић: Вјерујем у нову динамику у регионалној сарадњи

Извор:
СРНА
02.10.2025
13:38
Предсједник Србије Александар Вучић рекао је данас да вјерује да ће седми Самит Европске политичке заједнице у Копенхагену донијети нову динамику у регионалној сарадњи.
Вучић је навео да је на Самиту, на којем учествује заједно са лидерима европских земаља, потврђена посвећеност дијалогу, миру и стабилности.
"Вјерујем да ће овај самит донијети нову динамику у регионалној сарадњи и да ће још снажније да утемељи мјесто Србије у мрежи европских иницијатива које доносе опипљиву корист нашим грађанима", објавио је Вучић на "Инстаграму".
Вучић на самиту у Копенхагену учествује на округлом столу "Безбједност и отпорност – традиционалне и нове пријетње".
Најављено је да ће се Вучић током боравка у Копенхагену сусрести са њемачким канцеларом Фридрихом Мерцом, премијером Италије Ђорђом Мелони, португалским премијером Луисом Монтенегром, генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом и предсједником Француске Емануелом Макроном.
