Logo

Вучић: Вјерујем у нову динамику у регионалној сарадњи

Извор:

СРНА

02.10.2025

13:38

Коментари:

0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Србије Александар Вучић рекао је данас да вјерује да ће седми Самит Европске политичке заједнице у Копенхагену донијети нову динамику у регионалној сарадњи.

Вучић је навео да је на Самиту, на којем учествује заједно са лидерима европских земаља, потврђена посвећеност дијалогу, миру и стабилности.

"Вјерујем да ће овај самит донијети нову динамику у регионалној сарадњи и да ће још снажније да утемељи мјесто Србије у мрежи европских иницијатива које доносе опипљиву корист нашим грађанима", објавио је Вучић на "Инстаграму".

bogdanovic srbija sad

Кошарка

Богдановић отворио душу након дебакла на Евробаскету

Вучић на самиту у Копенхагену учествује на округлом столу "Безбједност и отпорност – традиционалне и нове пријетње".

Најављено је да ће се Вучић током боравка у Копенхагену сусрести са њемачким канцеларом Фридрихом Мерцом, премијером Италије Ђорђом Мелони, португалским премијером Луисом Монтенегром, генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом и предсједником Француске Емануелом Макроном.

Подијели:

Таг:

Александар Вучић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Богдановић отворио душу након дебакла на Евробаскету

Кошарка

Богдановић отворио душу након дебакла на Евробаскету

26 мин

0
Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Друштво

Упозорење за возаче: Коловози клизави, јак вјетар отежава вожњу

26 мин

0
Девета трибина серијала ''Културна политика Срба у 21. вијеку''

Култура

Девета трибина серијала ''Културна политика Срба у 21. вијеку''

26 мин

0
Човић: Нисам ја смијенио Пешића

Кошарка

Човић: Нисам ја смијенио Пешића

28 мин

0

Више из рубрике

Косовска Митровица уклањање знака

Србија

Уклоњен знак "Волим Косовску Митровицу" исписан ћирилицом (ВИДЕО)

58 мин

0
Луки брусилица умало однијела руку, а мајка му овако спасила живот

Србија

Луки брусилица умало однијела руку, а мајка му овако спасила живот

1 ч

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

Руси предложили рјешење за спас НИС-а

1 ч

0
policija Srbija

Србија

Хитно се огласио МУП о дојавама о бомбама у школама

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

59

Срушиле се скеле у цркви, погинуло најмање 36 особа

13

59

Попио пиће са пословним партнером, па му забио нож у врат: Ево колика му робија пријети

13

59

Подигнута оптужница за брутално разбојништво у Градишци

13

56

Помоћ од 100 КМ за неке пензионере стиже сутра

13

52

Петковић поручио Османи: Срби неће још дуго трпјети насиље на Косову и Метохији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner