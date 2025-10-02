Девета трибина серијала ''Културна политика Срба у 21. вијеку''

02.10.2025
13:35
Коментари:0
Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци наставља серијал трибина под називом "Културна политика Срба у 21. вијеку", који има за циљ да подстакне стручну и јавну расправу о кључним питањима и изазовима савремене српске културне политике.
Девета трибина у оквиру овог серијала биће одржана у петак, 3. октобра 2025. године, са почетком у 19.00 часова, у амфитеатру 203 Филозофског факултета.
Гост вечери је др Владимир Димитријевић, угледни српски публициста, професор и књижевник, познат по свом ангажовању у области културе, просвjете и јавне ријечи.
Модератор трибине је Небојша Курузовић.
